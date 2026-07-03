Sampdoria, UFFICIALE: Narro ceduto all’Hercules
Si dividono le strade di Victor Narro e la Sampdoria. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club blucerchiato ha ufficializzato la cessione in prestito dell’attaccante all’Hercules, club spagnolo che milita in Primera Federación.
Questo il comunicato del club:
“L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione e obbligo di riscatto a condizione all’Hércules de Alicante C.F. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Narro”