Sampdoria, UFFICIALE: Narro ceduto all’Hercules

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
SerieB2025-26_VEnSam_0150

Si dividono le strade di Victor Narro e la Sampdoria. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club blucerchiato ha ufficializzato la cessione in prestito dell’attaccante all’Hercules, club spagnolo che milita in Primera Federación.

Questo il comunicato del club:


“L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione e obbligo di riscatto a condizione all’Hércules de Alicante C.F. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Narro”

Altre notizie

IPA_Agency_IPA40578982

Juve Stabia, UFFICIALE: Stefanelli è il nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
a1db706e13ca46f7847bc42db96a2c32-68571-oooz0000

Pescara, interesse di Sudtirol e Juve Stabia per Bettella

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
Screenshot 2026-07-03 210002

Cesena, in arrivo l’australiano Mark Natta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
palermo monza 0-3 (47) pierozzi azzi

Palermo, Azzi si allontana: nuovo controllo dopo la rimozione del busto, filtra pessimismo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
Screenshot 2026-07-03 181141

Ufficiale: Bereszyński riparte dalla Polonia, firma con il Motor Lublin

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
166c0fd5ba4d39f57e4d506f2fdffcc7

Luvumbo, Agostini: «Io non me ne sarei privato, è un talento straordinario»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
palermo mantova 2-2 (20) solini brignani trimboli giordano

TMW: “Palermo, continua il pressing per Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
735831923_1758119355504359_5235629528046435712_n

Benevento, ufficiale l’arrivo di Antonis Siatounis: firma fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
insigne-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Sampdoria, spunta l’idea Lorenzo Insigne: Fredberg valuta il colpo a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (48) augello pafundi

Carrarese, suggestione Pafundi: il talento dell’Udinese può tornare in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
pecorino

Avellino, accelerata per Pecorino: pronta un’offerta quadriennale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
caso modena

Benevento, occhi su Giuseppe Caso

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026

Ultimissime

SerieB2025-26_VEnSam_0150

Sampdoria, UFFICIALE: Narro ceduto all’Hercules

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
IPA_Agency_IPA40578982

Juve Stabia, UFFICIALE: Stefanelli è il nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
a1db706e13ca46f7847bc42db96a2c32-68571-oooz0000

Pescara, interesse di Sudtirol e Juve Stabia per Bettella

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
Screenshot 2026-07-03 210002

Cesena, in arrivo l’australiano Mark Natta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
Screenshot 2026-07-03 205257

Mondiale 2026: Egitto avanti 1-0 sull’Australia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026