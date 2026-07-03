Luvumbo, Agostini: «Io non me ne sarei privato, è un talento straordinario»

Il futuro di Zito Luvumbo continua a far discutere. Dopo il raffreddamento della pista Palermo e il forte interesse del Maiorca, sull’attaccante angolano è intervenuto anche Alessandro Agostini, ex tecnico della Primavera del Cagliari che ha seguito da vicino la crescita del classe 2002.

Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, Agostini ha espresso tutta la propria stima nei confronti dell’esterno offensivo, spiegando che, se fosse dipeso da lui, avrebbe continuato a puntare su Luvumbo.





«Io ci avrei puntato molto di più, però poi queste scelte le fanno loro. Io credo che Luvumbo sia un talento straordinario, è un giocatore che comunque ha tante caratteristiche e qualità che oggigiorno a mio avviso se ne trovano poche. Non me ne sarei privato. Però poi ognuno è giusto che decida per sé», ha dichiarato Agostini a CagliariNews24.

Le parole dell’ex allenatore arrivano in un momento in cui il futuro dell’attaccante sembra orientato verso la Liga. Dopo che il Palermo ha deciso di interrompere la trattativa, il Maiorca è tornato con forza sul giocatore e rappresenta al momento la destinazione più concreta per la prosecuzione della sua carriera.