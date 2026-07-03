TMW: “Palermo, continua il pressing per Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
palermo mantova 2-2 (20) solini brignani trimboli giordano

Il Palermo continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e non molla la pista che porta a Simone Trimboli. Nonostante gli arrivi di Nahuel Estevez e il probabile innesto di Hernani, il club rosanero è deciso ad aggiungere un altro elemento in mediana.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb, il Palermo sta intensificando il pressing per il centrocampista classe 2002 del Mantova, protagonista di due ottime stagioni in Serie B con 71 presenze e tre reti. L’obiettivo della società siciliana è anticipare la concorrenza di Avellino e Sampdoria, entrambe interessate al giocatore, e mettere a disposizione di Filippo Inzaghi un’alternativa di qualità in mezzo al campo.


Il Mantova, dal canto suo, vorrebbe trattenere Trimboli, il cui contratto è in scadenza nel 2027, ma l’interesse crescente del Palermo potrebbe accelerare l’evoluzione della trattativa.

Altre notizie

735831923_1758119355504359_5235629528046435712_n

Benevento, ufficiale l’arrivo di Antonis Siatounis: firma fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
insigne-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Sampdoria, spunta l’idea Lorenzo Insigne: Fredberg valuta il colpo a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (48) augello pafundi

Carrarese, suggestione Pafundi: il talento dell’Udinese può tornare in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
pecorino

Avellino, accelerata per Pecorino: pronta un’offerta quadriennale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
caso modena

Benevento, occhi su Giuseppe Caso

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
736045631_2267378597419128_4316194835723284057_n

Vicenza, ufficiale l’arrivo di Gabriele Moncini: contratto biennale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (153) cassandro pohjanpalo le douaron marcenaro

Tuttosport: “Serie B, Modena ed Entella protagoniste: Ambrosino nel mirino, Palermo pronto ad accogliere Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
Screenshot 2026-07-03 085339

Gazzetta dello Sport: “Vicenza, mercato ambizioso. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
palermo empoli 3-2 (95) segre pierozzi elia

Repubblica: “Sfumato Luvumbo. Per i rosa torna attuale il nome di Elia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
Screenshot 2026-07-03 075853

Giornale di Sicilia: “Palermo, caccia agli esterni: Johnsen unica certezza, Osti accelera sul mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (134) corona

Giornale di Sicilia: “Palermo, serve snellire la rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
Trimboli_DB1_3380-e1715004893700

Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta nel mirino. In arrivo Hernani e Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026

Ultimissime

palermo mantova 2-2 (20) solini brignani trimboli giordano

TMW: “Palermo, continua il pressing per Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
735831923_1758119355504359_5235629528046435712_n

Benevento, ufficiale l’arrivo di Antonis Siatounis: firma fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
insigne-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Sampdoria, spunta l’idea Lorenzo Insigne: Fredberg valuta il colpo a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (48) augello pafundi

Carrarese, suggestione Pafundi: il talento dell’Udinese può tornare in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
pecorino

Avellino, accelerata per Pecorino: pronta un’offerta quadriennale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026