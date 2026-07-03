TMW: “Palermo, continua il pressing per Trimboli”

Il Palermo continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e non molla la pista che porta a Simone Trimboli. Nonostante gli arrivi di Nahuel Estevez e il probabile innesto di Hernani, il club rosanero è deciso ad aggiungere un altro elemento in mediana.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb, il Palermo sta intensificando il pressing per il centrocampista classe 2002 del Mantova, protagonista di due ottime stagioni in Serie B con 71 presenze e tre reti. L’obiettivo della società siciliana è anticipare la concorrenza di Avellino e Sampdoria, entrambe interessate al giocatore, e mettere a disposizione di Filippo Inzaghi un’alternativa di qualità in mezzo al campo.





Il Mantova, dal canto suo, vorrebbe trattenere Trimboli, il cui contratto è in scadenza nel 2027, ma l’interesse crescente del Palermo potrebbe accelerare l’evoluzione della trattativa.