Benevento, ufficiale l’arrivo di Antonis Siatounis: firma fino al 2029
Il Benevento mette a segno un nuovo rinforzo per il centrocampo. Il club giallorosso ha ufficializzato l’acquisto di Antonis Siatounis, centrocampista greco classe 2002, che arriva dal Potenza.
Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Benevento fino al 30 giugno 2029, confermando la volontà della società di investire su un profilo giovane e di prospettiva.
Con l’arrivo di Siatounis, il Benevento aggiunge qualità e dinamismo alla mediana, proseguendo il lavoro di costruzione della rosa in vista della nuova stagione e delle ambizioni di vertice del club sannita.