Sampdoria, spunta l’idea Lorenzo Insigne: Fredberg valuta il colpo a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
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Insigne/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

La Sampdoria starebbe valutando la possibilità di ingaggiare Lorenzo Insigne, attualmente svincolato, per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni, il CEO dell’area sportiva Jesper Fredberg avrebbe individuato nell’ex attaccante del Pescara un profilo in grado di garantire esperienza e qualità alla squadra guidata da Bernardo Corradi.

Sul classe 1991, però, la concorrenza non manca. Il Pescara gli avrebbe proposto un contratto biennale per proseguire insieme il proprio percorso, mentre anche l’Iraklis allenato da Walter Mazzarri segue con interesse l’evolversi della situazione.

L’eventuale approdo di Insigne in blucerchiato rappresenterebbe una svolta anche dal punto di vista emotivo, considerando i precedenti con l’ambiente doriano. Tra questi spiccano le polemiche nate dopo la sfida contro il Pescara nella scorsa stagione e il celebre episodio del 2017, quando il suo gol con la maglia del Napoli al Ferraris fu accompagnato da un’esultanza che suscitò la reazione della tifoseria sampdoriana.


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