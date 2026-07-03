Carrarese, suggestione Pafundi: il talento dell’Udinese può tornare in Serie B

Dopo una stagione al di sotto delle aspettative con la Sampdoria, Simone Pafundi è pronto a rientrare all’Udinese, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie B. Il fantasista classe 2006 è infatti finito nel mirino della Carrarese, che starebbe valutando il suo arrivo in prestito per la prossima stagione.

Secondo le indiscrezioni, il club toscano considera Pafundi un profilo ideale per rafforzare la trequarti e proseguire il percorso di valorizzazione dei giovani talenti già intrapreso negli ultimi anni. Un ambiente ritenuto favorevole per consentire al giocatore di ritrovare continuità dopo un’annata condizionata da infortuni e da uno spazio limitato.





A rendere ancora più concreta l’ipotesi c’è la presenza in panchina di Gabriele Cioffi, tecnico che conosce bene Pafundi dai tempi dell’Udinese e che gli aveva già concesso spazio in Serie A. Il rapporto tra i due potrebbe rappresentare un fattore decisivo per il buon esito dell’operazione.