Avellino, accelerata per Pecorino: pronta un’offerta quadriennale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
pecorino

L’Avellino torna con decisione su Emanuele Pecorino e prova ad avvicinare la chiusura dell’operazione. Dopo il rallentamento delle ultime settimane, dovuto all’interesse di altri club come Sampdoria e Pisa, la trattativa con la Juventus avrebbe registrato un’importante svolta.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza biancoverde ha avuto un confronto diretto con l’attaccante classe 2001 e il suo entourage, ribadendo la volontà di puntare con forza sul centravanti reduce da una stagione da nove reti con la maglia del Südtirol.

Per convincere il giocatore, il direttore sportivo Mario Aiello avrebbe messo sul tavolo un contratto di quattro anni in caso di trasferimento a titolo definitivo. Un investimento significativo che testimonia la fiducia del club nelle qualità di Pecorino. Le parti sarebbero ora sensibilmente più vicine all’accordo, con l’Avellino che attende il via libera definitivo per completare l’operazione.


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