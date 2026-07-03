Benevento, occhi su Giuseppe Caso

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
caso modena

Il Benevento guarda al mercato per rinforzare il reparto offensivo e tra i profili seguiti c’è Giuseppe Caso, attaccante di proprietà del Modena. Il classe 1998 è reduce dall’esperienza in prestito al Monza, dove ha contribuito alla promozione con prestazioni importanti, tra cui il gol nella finale playoff.

Il futuro del giocatore resta incerto. Il nuovo tecnico del Modena, Daniele Galloppa, potrebbe valorizzarne le caratteristiche offensive, ma il club emiliano sta valutando anche l’ipotesi di una cessione definitiva prima dell’inizio del ritiro.

Secondo le indiscrezioni provenienti da Modena, il Benevento avrebbe manifestato un concreto interesse per Caso, considerato un rinforzo di alto livello per la categoria. La società giallorossa punta a mettere a disposizione di Antonio Floro Flores un attaccante capace di aumentare il tasso tecnico della squadra e alimentare le ambizioni di promozione nella prossima stagione.


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