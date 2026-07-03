Vicenza, ufficiale l’arrivo di Gabriele Moncini: contratto biennale

Il Vicenza ha ufficializzato l’ingaggio di Gabriele Moncini, nuovo rinforzo per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’attaccante classe 1996, svincolatosi dal Bari dopo la retrocessione del club pugliese in Serie C, ha firmato un contratto biennale con la società biancorossa, valido fino al 30 giugno 2028.

Nell’ultima stagione Moncini ha collezionato 40 presenze in Serie B con la maglia del Bari, realizzando 11 gol e fornendo 2 assist. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Prato, Cesena, Spal, Cittadella, Benevento e Brescia, totalizzando 17 presenze in Serie A, 235 in Serie B con 69 reti e 18 assist, oltre a 55 apparizioni in Serie C, impreziosite da 17 gol.

Con il suo arrivo, il Vicenza si assicura un attaccante di esperienza e affidabilità, pronto a mettere il proprio bagaglio tecnico e realizzativo al servizio della squadra.



