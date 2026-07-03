Tuttosport: “Serie B, Modena ed Entella protagoniste: Ambrosino nel mirino, Palermo pronto ad accogliere Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (153) cassandro pohjanpalo le douaron marcenaro

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo e sono soprattutto Modena ed Entella le società più attive nelle ultime ore. Come racconta Tuttosport, gli emiliani proseguono il lavoro di rafforzamento della rosa dopo aver già definito gli arrivi di Montevago e Bacchin.

Il Modena ha ufficializzato gli innesti del difensore Martín Odero e del portiere Leonardo Consiglio, entrambi arrivati dal Genoa nell’ambito dell’operazione che ha portato il giovane centrocampista Samuel Wiafe in rossoblù. Il mercato dei canarini però non si ferma qui: il prossimo obiettivo è l’attaccante Giuseppe Ambrosino, che potrebbe arrivare in prestito dal Napoli.


Anche l’Entella continua a muoversi con decisione. Il club ligure ha ufficializzato l’arrivo dell’esperto attaccante Francesco Forte, reduce dall’esperienza al Catania, e quello del terzino Nicolas Previtali, prelevato dalla Giana Erminio. La società punta sull’esperienza del centravanti e sulle qualità del giovane difensore per affrontare il ritorno in Serie B.

Secondo Tuttosport, il Sudtirol ha rinforzato la retroguardia con Marco Varnier, svincolato dopo l’esperienza alla Juve Stabia, mentre il Benevento è pronto ad accogliere il centrocampista greco Antonis Siatounis, protagonista nella scorsa stagione con il Potenza.

La Carrarese è vicina all’attaccante Giacomo Marconi, di proprietà del Parma e reduce dall’ottima stagione alla Dolomiti Bellunesi, dove ha collezionato 6 gol e 5 assist.

Novità importanti anche in casa Arezzo. Il direttore sportivo Aniello Cutolo ha rinnovato il contratto fino al 2031, mentre l’allenatore Cristian Bucchi ha prolungato fino al 2029. Sul mercato arriva il trequartista Aleandro Adalberto Manes, classe 2006 proveniente dall’Imolese.

Il Palermo è invece pronto ad ufficializzare l’arrivo di Tommaso Cassandro. Nella giornata di oggi il difensore sosterrà le visite mediche prima della firma. L’esterno, cresciuto nel Bologna e protagonista nelle ultime stagioni con Cittadella e Catanzaro, rappresenta uno dei primi rinforzi per la squadra di Filippo Inzaghi.

Manca ormai soltanto il comunicato ufficiale anche per il trasferimento di Gabriele Moncini al Vicenza. L’attaccante lascia il Bari dopo l’ultima stagione e ripartirà dalla neopromossa veneta.

Infine il Padova ha annunciato l’acquisto del difensore Tommaso Bordoni, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, che ha firmato un contratto quadriennale con il club biancoscudato.

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