Gazzetta dello Sport: “Vicenza, mercato ambizioso. Le trattative del giorno in Serie B”

Il Vicenza vuole farsi trovare pronto per il ritorno in Serie B e sta costruendo una squadra competitiva senza perdere di vista l’equilibrio. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il club biancorosso riparte dalle certezze che hanno riportato la squadra tra i cadetti: l’allenatore Fabio Gallo, protagonista di due promozioni consecutive, il direttore sportivo Giorgio Zamuner e il direttore generale Werner Seeber.

Dopo aver blindato i protagonisti della promozione con i rinnovi del capitano Costa, del bomber Morra e di Zonta, il Vicenza si è concentrato sui rinforzi.





Il primo acquisto è stato l’esterno Tommaso Corazza, arrivato in prestito dal Bologna dopo l’ultima stagione al Cesena. Ora la società è vicina a chiudere altri tre colpi di esperienza.

In attacco è ormai definito l’arrivo di Gabriele Moncini, che si svincola dal Bari grazie a una clausola inserita nel contratto dopo la retrocessione dei pugliesi. L’attaccante firmerà un biennale.

Sempre con un contratto di due anni è vicino anche il difensore Riccardo Marchizza, reduce dalla promozione in Serie A con il Frosinone ma fuori dal progetto tecnico per la prossima stagione.

Il terzo obiettivo è Alessandro Pietrelli, esterno offensivo della Juventus reduce dalla promozione con il Venezia, per il quale il Vicenza ha superato la concorrenza dell’Avellino.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il mercato biancorosso sia stato impostato con largo anticipo rispetto alle concorrenti, seguendo le indicazioni di Fabio Gallo, che ha chiesto due rinforzi per ogni reparto. L’obiettivo dichiarato resta la salvezza, ma la società vuole disputare un campionato da protagonista.

Intanto proseguono anche le operazioni delle altre squadre di Serie B. Il Palermo è pronto a ufficializzare gli arrivi di Tommaso Cassandro e Hernani, mentre ha rallentato la trattativa per Zito Luvumbo. Il Verona è vicino a Nicola Leali e continua a seguire Gabriele Artistico della Lazio.

L’Entella ha ufficializzato gli acquisti del difensore Nicolas Previtali e dell’attaccante Francesco Forte, mentre il Padova ha chiuso per il giovane difensore Tommaso Bordoni, svincolato dalla Lazio.

Molto attivo anche il Modena, che nell’operazione che ha portato Samuel Wiafe al Genoa ha ottenuto il difensore Martino Odero e il portiere Leonardo Consiglio.

L’Avellino, dopo aver definito l’arrivo del portiere Tommaso Martinelli, tratta anche Eddy Kouadio dalla Fiorentina.

Prosegue infine il mercato dell’Arezzo, vicino a Julian Illanes, Marlon Mena Martinez e Kevin Leone, mentre il Benevento punta il difensore Marco Bellich della Juve Stabia e ha già chiuso per il centrocampista Antonis Siatounis.