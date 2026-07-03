Repubblica: “Sfumato Luvumbo. Per i rosa torna attuale il nome di Elia”

Il Palermo entra nella fase decisiva del proprio mercato offensivo. Con Nahuel Estevez già ufficializzato e gli arrivi di Hernani e Tommaso Cassandro ormai in dirittura d’arrivo, il direttore sportivo Carlo Osti concentra ora tutte le attenzioni sull’acquisto di un esterno offensivo che possa completare il 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la corsia offensiva rappresenta oggi la priorità assoluta del club rosanero.

Secondo Alessandro Geraci di la Repubblica Palermo, la trattativa per Zito Luvumbo è definitivamente tramontata. Palermo e Cagliari avevano raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento dell’attaccante angolano, ma i dubbi del giocatore sulla possibilità di disputare il campionato di Serie B hanno spinto il Palermo a interrompere i contatti. La società rosanero ha scelto di puntare esclusivamente su calciatori pienamente convinti del progetto tecnico.





Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il primo nome tornato d’attualità è quello di Salvatore Elia. L’esterno offensivo dell’Empoli era già stato vicino al Palermo la scorsa estate e rappresenterebbe un ritorno particolarmente gradito dopo la parentesi in rosanero della stagione 2022/23, interrotta dal grave infortunio al ginocchio. L’Empoli sarebbe disponibile alla cessione, ma preferirebbe una trattativa a titolo definitivo.

Tra gli obiettivi seguiti dalla dirigenza figurano anche Davide Bragantini e Tommaso Marras, entrambi protagonisti con il Mantova nell’ultima stagione. Alessandro Geraci, sulle colonne di la Repubblica Palermo, sottolinea che Bragantini piace molto anche al Verona, mentre Marras resta una valida alternativa grazie alle prestazioni offerte nell’ultimo campionato.

Più difficile, invece, la pista che conduce a Emanuele Rao. Secondo Alessandro Geraci di la Repubblica Palermo, il giovane talento del Napoli sarà valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro estivo, dopo la positiva stagione disputata in Serie B con il Bari e la convocazione nell’Under 21 guidata da Silvio Baldini.

Nelle ultime ore ha inoltre preso quota il nome di Pontus Almqvist. Come spiega Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, l’esterno svedese del Parma potrebbe lasciare i ducali dopo una stagione condizionata dagli infortuni muscolari. Il suo profilo viene considerato affidabile per la categoria e rappresenta una delle opzioni più concrete al vaglio del Palermo per rinforzare il reparto offensivo.