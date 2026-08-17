Giornale di Sicilia: “Palermo, sold out alla prima. Ora serve l’impresa col Lecce”

Il Palermo riparte dall’entusiasmo incontenibile del proprio pubblico. Questa sera contro il Lecce, nel primo appuntamento ufficiale della stagione, il «Renzo Barbera» offrirà una cornice da grandi occasioni: sono attese circa 35 mila presenze, un dato particolarmente significativo considerando che si tratta di una gara di Coppa Italia disputata appena due giorni dopo Ferragosto.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la passione della piazza rosanero sembra ormai prescindere dall’avversario e dalla competizione. Un anno fa furono 34.665 gli spettatori presenti per l’Anglo-Palermitan Trophy contro il Manchester City, mentre stavolta numeri simili accompagneranno una partita ufficiale quando il campionato di Serie B deve ancora cominciare.





Palermo, il pubblico chiede una risposta

A un entusiasmo di queste dimensioni dovrà adesso corrispondere una risposta sul terreno di gioco. La Coppa Italia non rappresenta l’obiettivo principale della stagione, ma affrontare una formazione di Serie A come il Lecce costituisce un test importante per misurare le ambizioni della squadra di Inzaghi.

Secondo quanto evidenziato da Arena sul Giornale di Sicilia, una prestazione convincente sarebbe il miglior avvicinamento possibile all’esordio in campionato contro la Juve Stabia. L’obiettivo stagionale, infatti, è ormai evidente: dopo quattro anni lontano dalla massima categoria, il Palermo vuole conquistare la promozione in Serie A.

La dolorosa eliminazione nella semifinale playoff contro il Catanzaro della passata stagione ha lasciato indicazioni precise. Società e staff tecnico hanno lavorato per rinforzare l’organico e provare a costruire una squadra capace di evitare nuovamente la strada degli spareggi.

I nuovi scoprono il Barbera

Quella contro il Lecce sarà anche l’occasione per riabbracciare diversi protagonisti della scorsa stagione e permettere ai nuovi acquisti di scoprire il Barbera da giocatori del Palermo. Una serata particolare soprattutto per Cassandro, che soltanto pochi mesi fa aveva festeggiato nello stesso stadio con il Catanzaro la qualificazione alla finale playoff.

Il primo contatto tra squadra e sostenitori c’era già stato giovedì sera, quando i rosanero, appena rientrati dalla tournée australiana, erano stati accolti dai tifosi nel piazzale dello stadio. Adesso, però, arriva il campo e con esso il primo vero esame.

Il Giornale di Sicilia e Alessandro Arena ricordano inoltre come il Palermo vada alla ricerca della terza qualificazione consecutiva ai sedicesimi di Coppa Italia contro una formazione di categoria superiore: prima il successo a Parma, quindi quello ai rigori contro la Cremonese e adesso la sfida al Lecce.

Inzaghi, dubbio sulla fascia destra

La partita avrà un significato particolare anche sugli spalti. Le tifoserie di Palermo e Lecce sono infatti legate da uno storico gemellaggio che risale al 1986. L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla stagione 2018/19, quando i rosanero riuscirono a imporsi in entrambi gli incontri.

Sul piano della formazione, Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia individua soprattutto un dubbio per Inzaghi: quello relativo all’esterno destro nel trio alle spalle di Pohjanpalo. Strefezza non è ancora nelle condizioni ideali per partire dall’inizio e Vavassori appare favorito su Hernani e Gyasi.

In difesa dovrebbe invece osservare un altro turno di riposo Bani, con Magnani pronto a partire dal primo minuto. In mezzo al campo la continuità dovrebbe essere garantita dalla coppia Segre-Ranocchia.

Resta infine l’incognita legata alle energie dopo il lungo viaggio di ritorno dall’Australia e al jet lag. Ma, davanti a circa 35 mila persone, il Palermo avrà immediatamente l’occasione per dimostrare quale direzione vuole prendere nella nuova stagione.