Palermo-Lecce, niente supplementari: in caso di parità si va subito ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

Palermo-Lecce sarà una sfida senza appello. Il match del Barbera chiuderà il programma dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, turno disputato in gara secca e dunque decisivo per stabilire chi proseguirà il proprio cammino nella competizione.

Come ricorda il Giornale di Sicilia, il regolamento prevede una formula precisa nel caso in cui Palermo e Lecce dovessero trovarsi in parità al termine dei 90 minuti regolamentari.


Non verranno disputati i tempi supplementari: le due squadre andranno direttamente ai calci di rigore, che decreteranno la formazione qualificata al turno successivo.

Una variabile da tenere in considerazione anche nelle scelte e nella gestione della partita da parte di Inzaghi e Di Francesco, soprattutto qualora l’equilibrio dovesse resistere fino al triplice fischio.

Altre notizie

allenamento palermo playoff semifinale (117) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, sold out alla prima. Ora serve l’impresa col Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Brunori tra Modena e Cesena. Gyasi può partire, resta viva la pista Almena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo empoli 3-2 (89) gyasi

Tuttosport: “Palermo-Lecce, le probabili formazioni: Gyasi dal 1’, Palumbo dietro Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Eusebio Di Francesco (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Tuttosport: “Palermo-Lecce, Barbera sold out: Inzaghi vuole il tris in Coppa. Di Francesco: «Squadra da Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo catanzaro 3-2 (139) joronen

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Lecce, le probabili formazioni: Vavassori e Palumbo dal 1’, Geubbels guida l’attacco giallorosso”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (10) pohjanpalo

Gazzetta dello Sport: “Febbre di Coppa, Palermo-Lecce è tutto esaurito: Pohjanpalo guida i rosa, novità Geubbels”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (110) palumbo

Corriere dello Sport: “Palermo-Lecce, le probabili formazioni: Vavassori e Palumbo dal 1’. Dove vederla in tv”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (2) tifosi

Corriere dello Sport: “Palermo, Barbera sold out: in 32.500 per la prima ufficiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
0767c366c3

Corriere dello Sport: “Lecce, Di Francesco avvisa il Palermo: «Cercheremo di vincere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (12)

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi vuole partire forte: «Vogliamo spingere sull’acceleratore»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Mantova bardi

Mantova, Bardi dopo l’impresa con la Lazio: «A Palermo cinque mesi fantastici, auguro ai rosanero il meglio»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
de giorgio

Juve Stabia, De Giorgio dopo la sconfitta in Coppa Italia: «Ripartiamo dallo spirito del secondo tempo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026

Ultimissime

palermo monza 0-3 (25) pallone

Palermo-Lecce, niente supplementari: in caso di parità si va subito ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (117) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, sold out alla prima. Ora serve l’impresa col Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Brunori tra Modena e Cesena. Gyasi può partire, resta viva la pista Almena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo empoli 3-2 (89) gyasi

Tuttosport: “Palermo-Lecce, le probabili formazioni: Gyasi dal 1’, Palumbo dietro Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Eusebio Di Francesco (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Tuttosport: “Palermo-Lecce, Barbera sold out: Inzaghi vuole il tris in Coppa. Di Francesco: «Squadra da Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026