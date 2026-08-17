Palermo-Lecce, niente supplementari: in caso di parità si va subito ai rigori
Palermo-Lecce sarà una sfida senza appello. Il match del Barbera chiuderà il programma dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, turno disputato in gara secca e dunque decisivo per stabilire chi proseguirà il proprio cammino nella competizione.
Come ricorda il Giornale di Sicilia, il regolamento prevede una formula precisa nel caso in cui Palermo e Lecce dovessero trovarsi in parità al termine dei 90 minuti regolamentari.
Non verranno disputati i tempi supplementari: le due squadre andranno direttamente ai calci di rigore, che decreteranno la formazione qualificata al turno successivo.
Una variabile da tenere in considerazione anche nelle scelte e nella gestione della partita da parte di Inzaghi e Di Francesco, soprattutto qualora l’equilibrio dovesse resistere fino al triplice fischio.