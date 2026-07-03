Giornale di Sicilia: “Palermo, caccia agli esterni: Johnsen unica certezza, Osti accelera sul mercato”

Il Palermo è chiamato ad accelerare sul mercato degli esterni offensivi dopo il tramonto della trattativa per Zito Luvumbo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il mancato arrivo dell’angolano costringe la dirigenza rosanero a ripartire nella ricerca di un profilo che possa completare il nuovo 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi già dall’inizio del ritiro di Santa Cristina Valgardena.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, l’unica certezza sulle corsie offensive è rappresentata da Johnsen, individuato come titolare designato sulla fascia sinistra. Il norvegese, dopo una prima stagione vissuta tra alti e bassi anche a causa di alcuni problemi fisici, avrà il compito di diventare uno dei punti di riferimento offensivi della squadra.





Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, alle spalle di Johnsen le alternative non convincono pienamente. Gyasi e Le Douaron restano in organico, ma partono indietro nelle gerarchie di Inzaghi. Il primo paga una stagione chiusa senza gol e assist, mentre il francese, pur avendo realizzato cinque reti e fornito cinque assist, non è mai riuscito a imporsi definitivamente nelle due stagioni in rosanero e potrebbe lasciare Palermo in caso di offerte.

Il problema principale riguarda però la fascia destra. Alessandro Arena, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea che al momento Inzaghi non dispone di un vero esterno offensivo mancino per quel ruolo, motivo per cui il Palermo ha intensificato il casting dopo aver abbandonato la pista Luvumbo.

Tra i principali obiettivi figurano Pontus Almqvist del Parma ed Emanuele Rao del Napoli. Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, lo svedese piace per rapidità e qualità nell’uno contro uno, mentre Rao rappresenta un’opportunità particolarmente interessante anche perché, essendo un classe 2006, non occuperebbe uno slot nella lista degli over.

Le alternative portano invece a Davide Bragantini e Andrea Marras del Mantova e a Mattia Compagnon del Venezia. Come spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i due giocatori del Mantova sono reduci da una stagione molto positiva ma hanno valutazioni elevate, mentre Compagnon è alla ricerca di maggiore spazio dopo la promozione in Serie A conquistata con il Venezia.

Resta infine viva anche la candidatura di Rui Modesto. Alessandro Arena, sul Giornale di Sicilia, ricorda che il portoghese rientrerà all’Udinese dopo il prestito, ma continua a essere un profilo gradito al Palermo grazie alla conoscenza dell’ambiente e alla sua duttilità tattica, potendo essere impiegato su entrambe le corsie. L’obiettivo del club è consegnare a Inzaghi un reparto offensivo il più completo possibile già dal primo giorno di ritiro.