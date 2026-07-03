Giornale di Sicilia: “Palermo, serve snellire la rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (134) corona

Il Palermo continua a lavorare non solo sul fronte degli acquisti, ma anche su quello delle cessioni, considerate fondamentali per completare la costruzione della rosa. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, alleggerire il monte ingaggi e ridurre il numero dei giocatori attualmente in organico rappresenta uno degli obiettivi principali della dirigenza rosanero in questa fase del mercato.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, al momento il mercato in uscita non ha ancora registrato sviluppi concreti e molte operazioni restano in una fase interlocutoria. Tra i calciatori destinati a lasciare Palermo figurano sempre Alexis Blin e Claudio Gomes, entrambi orientati a proseguire la propria carriera all’estero.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono in uscita anche Kristoffer Lund e Stredair Appuah. Per quest’ultimo si è registrato un primo interesse del Rio Ave, club della massima serie portoghese, anche se al momento non sono stati compiuti passi concreti verso un’eventuale trattativa.

Restano invece da definire le posizioni di Matteo Brunori e Salim Diakité. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, spiega che le rispettive situazioni potrebbero sbloccarsi nelle prossime settimane, con il mercato che entrerà progressivamente nel vivo.

Tra i principali candidati a partire in prestito ci sono Sebastiano Desplanches, Aljosa Vasic e Giacomo Corona. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, portiere e centrocampista sono seguiti da diversi club di Serie B, mentre l’attaccante, al momento, interessa soltanto alla Virtus Entella.

Infine, conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Alessio Buttaro è destinato a ripartire dalla Serie C, dove potrà trovare maggiore continuità e spazio per proseguire il proprio percorso di crescita.

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