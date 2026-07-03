Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta nel mirino. In arrivo Hernani e Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
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Il Palermo continua a muoversi su più fronti per completare la rosa che Filippo Inzaghi avrà a disposizione nella stagione 2026/27. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei nomi che continua a essere seguito con particolare attenzione è quello di Simone Trimboli, centrocampista del Mantova.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, Trimboli rappresenta un profilo concreto per rinforzare la mediana rosanero. Il centrocampista viene considerato una valida alternativa a Filippo Ranocchia, grazie alle sue qualità sia nella costruzione del gioco sia nella fase di interdizione. Al momento non si registrano accelerazioni decisive nella trattativa, ma il Palermo continua a monitorare con interesse la situazione.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza è invece ai dettagli per due operazioni già definite. Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana sono attesi i comunicati ufficiali che sanciranno gli arrivi di Hernani dal Monza e di Tommaso Cassandro dal Como, con quest’ultimo che sosterrà nella giornata di oggi le visite mediche.

Il mercato del Palermo, però, non si fermerà ai nuovi innesti già programmati. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea come restino ancora alcune caselle da completare, a partire dalla fascia sinistra, dove il club è alla ricerca di un terzino che possa rappresentare un’alternativa affidabile ad Augello.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, la ricerca del vice Pohjanpalo non rappresenta una priorità immediata. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, la società affronterà questo tema in una fase successiva del mercato, quando il quadro complessivo della rosa sarà maggiormente definito.

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