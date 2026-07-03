Corriere dello Sport: “Dorval in Serie A? Tutte le trattative del giorno”

Il Cagliari continua a lavorare sul mercato con particolare attenzione ai giovani di prospettiva. Come riportano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club rossoblù prosegue i contatti con l’entourage di Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 dell’Inter U23.

Nelle ultime 48 ore sono andati in scena nuovi incontri tra il procuratore Giovanni Bia e l’Inter per provare a costruire l’operazione. L’arrivo di Alessandro Romano non modifica i piani del Cagliari, che considera Berenbruch una mezzala dinamica e complementare rispetto all’ex Roma.





Sul talento nerazzurro resta però forte la concorrenza. Oltre a numerosi club di Serie B, anche il Feyenoord segue con attenzione gli sviluppi della trattativa.

Secondo Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta, il Cagliari continua inoltre a monitorare Costantino Favasuli, anche se il Catanzaro mantiene elevate le proprie richieste economiche. Il laterale piace anche al Sassuolo di Alberto Aquilani, mentre nelle ultime ore è emersa un’alternativa rappresentata dal terzino del Bari Mehdi Dorval.

Sul fronte Serie A è particolarmente attivo il Venezia, che ha definito l’acquisto dell’attaccante Albion Rrahmani dallo Sparta Praga. L’operazione, da circa 7 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus, rappresenta il trasferimento più costoso nella storia del club lagunare.

Tiene banco anche il trasferimento di Sandro Tonali al Tottenham di Roberto De Zerbi per 116 milioni di euro, cifra che lo rende il calciatore italiano più pagato di sempre. Prima della partenza per Londra, il centrocampista ha parlato anche di un possibile ritorno al Milan e della possibilità di ritrovare Paolo Maldini in Nazionale.

«Se il mio sogno rimane quello di tornare al Milan? Scherzando ne parliamo ogni tanto, ma se un giorno ci sarà l’opportunità ne parleremo seriamente. Abbiamo deciso di cambiare. De Zerbi è stato fondamentale, siamo pronti per questa nuova avventura».

Sul possibile ritorno a lavorare con Maldini ha aggiunto:

«Sarei felice di lavorare ancora con lui. Un mio ritorno in Italia? Abbiamo parlato, ma non c’è mai stata questa opportunità».

Come evidenziano ancora Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta, il Manchester City ha inoltre investito 135 milioni di euro per Elliot Anderson, mentre continua l’asta per il portiere del Parma Zion Suzuki, seguito da Leeds, Aston Villa e Juventus.

Il Monza punta invece sul difensore Caleb Okoli, mentre Gaetano Oristanio è destinato al Torino e il terzino Omar Traoré è pronto a trasferirsi al Watford.