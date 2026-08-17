Corriere dello Sport: “Lecce, Di Francesco avvisa il Palermo: «Cercheremo di vincere»”

Il Lecce si presenta al primo appuntamento ufficiale della stagione in una situazione ancora in evoluzione. Tra cambiamenti societari, mercato aperto e una rosa da completare, i giallorossi questa sera saranno di scena al Renzo Barbera contro il Palermo per la Coppa Italia.

Come sottolinea Elio Donno sul Corriere dello Sport, l’estate salentina è stata caratterizzata dalle dimissioni di Corvino e dell’amministratore delegato Mencucci, dalla promozione di Trinchera a responsabile dell’area tecnica e dal caso Banda. A tutto questo si è aggiunto lo spostamento della partita da Lecce a Palermo per l’indisponibilità del Via del Mare.





Una decisione che Eusebio Di Francesco avrebbe preferito evitare: «Ci sarebbe piaciuto giocare in casa – spiega il tecnico – il Palermo sarà favorito dalla spinta di un grande pubblico, oltre ad essere guidato da un allenatore esperto ed a disporre di una rosa di primordine per la Serie B».

Di Francesco: «Cercheremo di vincere»

Nonostante una squadra ancora incompleta, l’obiettivo del Lecce resta quello di superare il turno. L’unica novità dell’ultima fase di mercato è rappresentata dall’arrivo di Geubbels, destinato a contendere a Stulic il ruolo di riferimento offensivo.

«Siamo una squadra non definita né definitiva, ma c’è desiderio di essere pronti per questa gara di esordio; pur consapevoli delle difficoltà, cercheremo di vincere anche per poter iniziare il campionato con la mentalità giusta. Sino ad oggi abbiamo lavorato intensamente cercando di potenziare le conoscenze dell’anno precedente, mettendoci qualcosa di nuovo, sia in fase difensiva che offensiva».

Secondo quanto riportato da Elio Donno sul Corriere dello Sport, Di Francesco considera dunque la trasferta del Barbera un banco di prova importante anche in prospettiva campionato.

Mercato, il Lecce cerca soprattutto esterni

Il tecnico ha affrontato anche il tema del mercato, indicando chiaramente quali siano ancora le necessità della squadra.

«Cercheremo di migliorare questa squadra, facendo le cose che ci piacciono e che ci servono. Manca un terzino destro per completare la difesa, pur non sapendo ancora il futuro di Tiago Gabriel, che mi auguro possa rimanere e domani sarà della partita. Valuteremo in mezzo al campo se c’è da fare qualcosa, ma ci servono principalmente esterni offensivi».

In mezzo al campo attenzione anche a Ngom, considerato una possibile alternativa a Ramadani. «Ha corsa e fisicità, per farlo, deve solo migliorare più verticalità e palleggio».

Come evidenzia ancora Elio Donno sul Corriere dello Sport, il Lecce attende inoltre il pieno recupero di Berisha, utilizzabile sia come regista sia come mezzala.

Due moduli per Di Francesco

Dal punto di vista tattico, il Lecce non dovrebbe avere un unico vestito. Di Francesco ha lavorato durante il precampionato soprattutto sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1, con la possibilità di alternarli in funzione delle caratteristiche dell’avversario.

«I due sistemi di gioco adottati nel precampionato sono stati il 4-3-3 e il 4-2-3-1. La novità maggiore è stata quella di aver messo nel mezzo Pierotti, che per necessità ora partirà da esterno. In difesa rimarrà una linea a quattro dietro, salvo poi valutare le situazioni in base alle caratteristiche delle gare».

Sulla formazione anti-Palermo, invece, nessuna anticipazione: «L’ho già decisa, ma la conoscerete domani».

Caso Banda, Di Francesco: «Sono molto deluso»

Infine il passaggio più duro riguarda Banda, ormai fuori dai programmi del Lecce. Di Francesco non ha nascosto l’amarezza per quanto accaduto.

«Coi ragazzi non abbiamo affrontato l’argomento, ma io sono molto deluso prima sul piano umano che professionale. Per noi è out e cercheremo di trovare un giocatore più forte di lui».

Il Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Elio Donno, presenta dunque un Lecce ancora in costruzione ma intenzionato a non concedere nulla al Palermo. Di Francesco riconosce il valore della formazione di Inzaghi e soprattutto il peso di un Barbera pronto a spingere i rosanero, ma l’obiettivo dei salentini è chiaro: vincere e presentarsi al campionato con la mentalità giusta.