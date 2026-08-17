Corriere dello Sport: “Palermo, Barbera sold out: in 32.500 per la prima ufficiale”

Il Palermo riparte nel segno di una passione che non conosce pause. Per la sfida di questa sera contro il Lecce, valida per la Coppa Italia, il Renzo Barbera viaggia verso il tutto esaurito, con circa 32.500 spettatori previsti sugli spalti. Numeri straordinari considerando anche il periodo estivo e che confermano ancora una volta il legame tra la città e i colori rosanero.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, sarà presente anche una rappresentanza di sostenitori del Lecce, legati da uno storico gemellaggio con quelli del Palermo. Una cornice che trasformerà il primo appuntamento ufficiale della stagione in una vera festa di calcio.





Il Barbera detta legge anche in Coppa Italia

Il dato assume ancora più valore se rapportato al resto del panorama nazionale. Secondo il Corriere dello Sport, nessun altro stadio italiano riesce a garantire in questo periodo dell’anno una partecipazione di queste proporzioni per una partita di Coppa Italia.

Palermo, del resto, aveva già dimostrato la propria fame di calcio nella passata stagione. Il 9 agosto erano stati circa 34 mila gli spettatori presenti per l’amichevole contro il Manchester City di Guardiola e Haaland. Il campionato si era poi concluso con i 33.286 presenti alla semifinale playoff contro il Catanzaro: nonostante la delusione per il risultato, il pubblico aveva salutato la squadra con gli applausi.

Numeri che, evidenzia ancora il Corriere dello Sport, fotografano perfettamente le aspettative che accompagnano il nuovo Palermo. E il pienone potrebbe essere replicato già domenica, quando al Barbera arriverà la Juve Stabia per la prima giornata del campionato di Serie B.

Palermo e quel rapporto speciale con la Coppa Italia

La Coppa Italia, inoltre, occupa un posto particolare nella storia rosanero. Il Palermo ha raggiunto per tre volte la finale, nelle edizioni del 1974, 1979 e 2011. Nei primi due casi la squadra siciliana militava addirittura in Serie B.

Anche il recente passato racconta di un Palermo capace di esaltarsi nella competizione. Come ricorda il Corriere dello Sport, nelle ultime due edizioni i rosanero hanno superato il primo turno eliminando in trasferta formazioni di categoria superiore: prima il Parma, poi la Cremonese.

Adesso arriva il Lecce e il Palermo vuole provare a ripetersi. Inzaghi potrà contare fin dal primo appuntamento ufficiale su un Barbera praticamente esaurito: circa 32.500 persone per accompagnare i rosanero nel primo vero esame della nuova stagione.