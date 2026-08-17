Corriere dello Sport: “Palermo-Lecce, le probabili formazioni: Vavassori e Palumbo dal 1’. Dove vederla in tv”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (110) palumbo

È il momento del primo appuntamento ufficiale della stagione. Palermo e Lecce si affrontano questa sera, lunedì 17 agosto, alle 21.15 allo stadio Renzo Barbera, nella sfida di Coppa Italia. Per i rosanero di Filippo Inzaghi sarà subito un test di livello contro una formazione di Serie A.

Secondo le probabili formazioni del Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, mentre Eusebio Di Francesco dovrebbe rispondere con il 4-3-3.


Palermo, Vavassori e Palumbo dal primo minuto

Inzaghi non dovrebbe rischiare Strefezza dall’inizio. L’ultimo arrivato potrebbe trovare spazio a gara in corso, mentre sulla destra è favorito Vavassori. Al centro della trequarti dovrebbe esserci Palumbo, con Johnsen a sinistra e Pohjanpalo riferimento avanzato.

In mediana spazio a Segre e Ranocchia. Davanti a Joronen, invece, la linea a quattro dovrebbe essere formata da Pierozzi, Magnani, Ceccaroni e Augello. Bani è in ripresa, ma Magnani è pronto a partire dall’inizio.

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: F. Inzaghi.
A disposizione: Fortin, Bani, Peda, Bozzolan, Cassandro, Barba, Gomes, Hernani, Estevez, Strefezza, Gyasi, Le Douaron.

Lecce, Geubbels favorito su Stulic

Di Francesco dovrebbe schierare il Lecce con il 4-3-3. Davanti a Falcone, spazio a Gallo, Tiago Gabriel, Gaspar e Veiga, mentre il centrocampo dovrebbe essere composto da Maleh, Ngom e Coulibaly.

In attacco N’Dri e Pierotti agiranno sulle corsie. Il principale dubbio riguarda il centravanti, con Geubbels favorito su Stulic. Berisha è indisponibile, mentre Siebert deve scontare una squalifica.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gallo, Tiago Gabriel, Gaspar, Veiga; Maleh, Ngom, Coulibaly; N’Dri, Geubbels, Pierotti.
Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Lupo, Penev, Ndaba, Jean, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Esteban, Laerke, Stulic.
Indisponibile: Berisha.
Squalificato: Siebert.

Palermo-Lecce, dove vederla in tv

Il calcio d’inizio al Renzo Barbera è fissato alle ore 21.15. Come riportato dal Corriere dello Sport, Palermo-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Mediaset.

L’arbitro sarà Arena di Torre del Greco, con Yoshikawa e Barone assistenti. Marinelli sarà il quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Mazzoleni, con Santoro AVAR.

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