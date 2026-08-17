Gazzetta dello Sport: “Febbre di Coppa, Palermo-Lecce è tutto esaurito: Pohjanpalo guida i rosa, novità Geubbels”

Il Renzo Barbera è pronto a vestirsi a festa per il primo appuntamento ufficiale della stagione. Questa sera Palermo e Lecce si affronteranno in Coppa Italia davanti a circa 32 mila spettatori: i biglietti messi a disposizione sono stati polverizzati, confermando l’entusiasmo che accompagna l’inizio della nuova annata rosanero.

Come racconta Matteo Pierelli sulla Gazzetta dello Sport, al richiamo della prima partita si aggiunge anche il fascino dello storico gemellaggio tra le due tifoserie. Sul campo, invece, Filippo Inzaghi ed Eusebio Di Francesco cercheranno indicazioni importanti a meno di una settimana dall’inizio dei rispettivi campionati.





Palermo, subito un test contro una squadra di A

Il Palermo arriva all’appuntamento dopo la lunga tournée australiana e ha avuto pochi giorni per riadattarsi e preparare la partita. La voglia di presentarsi nel migliore dei modi davanti a un Barbera esaurito, però, è enorme.

«Sappiamo il clima che troveremo e speriamo di fare una bella partita – ha spiegato Inzaghi –. Siamo contenti di tornare davanti alla nostra gente. Penso che la squadra arrivi molto bene, abbiamo fatto un ottimo precampionato. Siamo da pochi giorni in Italia però mi sembra che i ragazzi stiano bene».

L’obiettivo, nonostante la differenza di categoria, rimane vincere. «Anche se giochiamo contro una squadra di A, noi dobbiamo pensare sempre al massimo risultato. Il Lecce è un ottimo banco di prova, il miglior viatico possibile per preparare al meglio la partita di campionato».

Secondo quanto evidenziato da Matteo Pierelli sulla Gazzetta dello Sport, l’ambizione del Palermo per la nuova stagione è ormai evidente: centrare quella promozione in Serie A che rappresenta il grande traguardo del progetto rosanero.

Strefezza verso la panchina, spazio a Palumbo e Pierozzi

Grande curiosità soprattutto per Gabriel Strefezza, uno dei colpi principali del mercato rosanero ed ex della partita. Il fantasista dovrebbe però cominciare dalla panchina, con Inzaghi intenzionato a gestirne gradualmente il minutaggio.

Anche altri nuovi acquisti come Hernani, Barba ed Estevez potrebbero inizialmente restare fuori dall’undici titolare. Dovrebbero invece partire dal primo minuto Palumbo e Pierozzi, anche perché entrambi saranno squalificati domenica 23 agosto contro la Juve Stabia nella prima giornata di campionato.

La Gazzetta dello Sport, nell’articolo firmato da Matteo Pierelli, sottolinea dunque come Inzaghi possa sfruttare la Coppa Italia anche per effettuare alcune scelte legate all’imminente debutto in Serie B.

Lecce ancora in costruzione

Situazione differente per il Lecce. Di Francesco lavora su un gruppo che conosce già, ma aspetta ancora rinforzi dal mercato. L’unico nuovo innesto, Willem Geubbels, ha già trovato il gol nell’amichevole contro il Monopoli e cerca adesso conferme al Barbera.

«Abbiamo lavorato intensamente in questo periodo – ha spiegato Di Francesco – consolidando le conoscenze già acquisite e introducendo qualcosa di nuovo».

Il tecnico continua inoltre a lavorare su due sistemi di gioco: «Abbiamo giocato con il 4-3-3 e con il 4-2-3-1. La novità principale è stata quella di inserire Pierotti come interno, ma contro il Palermo, per necessità, partirà esterno».

Di Francesco tra mercato e caso Banda

Il Lecce resta attivo sul mercato, soprattutto alla ricerca di rinforzi sulle corsie. «Vogliamo un terzino destro da affiancare a Danilo Veiga e degli esterni offensivi. Poi bisognerà capire il futuro di Tiago Gabriel. Stiamo cercando i profili giusti».

Spazio anche alla situazione di Banda, sulla quale Di Francesco non ha nascosto la propria amarezza: «Con i ragazzi non ne abbiamo nemmeno parlato, ma sono molto deluso personalmente, sia dal punto di vista umano sia da quello professionale. Cercheremo di prendere un giocatore più forte di lui».

Come riportato da Matteo Pierelli sulla Gazzetta dello Sport, Palermo-Lecce diventa così molto più di un semplice appuntamento estivo. Per entrambe sarà l’occasione per misurare condizione, crescita e ambizioni. Per i rosanero ci sarà inoltre la spinta di 32 mila spettatori, pronti a trasformare il primo appuntamento ufficiale della stagione in una notte da grande pubblico.