Gazzetta dello Sport: “Palermo-Lecce, le probabili formazioni: Vavassori e Palumbo dal 1’, Geubbels guida l’attacco giallorosso”

Tutto pronto al Renzo Barbera per Palermo-Lecce, primo appuntamento ufficiale della stagione. Secondo le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe schierare i rosanero con il 4-2-3-1, mentre Eusebio Di Francesco dovrebbe affidarsi al 4-3-3.

Palermo, Vavassori titolare. Strefezza parte dalla panchina





Davanti a Joronen, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pierozzi, Magnani, Ceccaroni e Augello. A centrocampo spazio a Segre e Ranocchia.

Sulla trequarti la Gazzetta indica Vavassori a destra, Palumbo al centro e Johnsen a sinistra, tutti alle spalle del capitano Pohjanpalo. Strefezza dovrebbe dunque partire dalla panchina.

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Panchina: Fortin, Bani, Peda, Barba, Ceccaroni, Bozzolan, Cassandro, Estevez, Gomes, Hernani, Gyasi, Strefezza, Le Douaron.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Lecce, Geubbels al centro del tridente

Di Francesco dovrebbe rispondere con Falcone tra i pali e una difesa formata da Gallo, Tiago Gabriel, Gaspar e Veiga. In mediana spazio a Maleh, Ngom e Coulibaly.

Davanti la novità è Geubbels, indicato al centro del tridente con N’Dri e Pierotti ai lati.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gallo, Tiago Gabriel, Gaspar, Veiga; Maleh, Ngom, Coulibaly; N’Dri, Geubbels, Pierotti.

Panchina: Lupo, Penev, Jean, Ndaba, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Laerke, Stulic, Esteban.

Allenatore: Di Francesco.

Squalificati: Siebert.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Berisha (da valutare).

Palermo-Lecce: orario e diretta tv

Il calcio d’inizio è previsto questa sera alle 21.15. La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1.

Arbitro dell’incontro sarà Arena, con Yoshikawa e Barone assistenti. Marinelli sarà il quarto uomo, Mazzoleni al VAR e Santoro all’AVAR. Il Barbera è annunciato tutto esaurito.