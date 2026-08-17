Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi vuole partire forte: «Vogliamo spingere sull’acceleratore»”

Il momento delle prove è terminato. Dopo un precampionato intenso, concluso dall’amichevole di prestigio contro la Juventus in Australia, il Palermo è pronto a fare sul serio. Questa sera al Renzo Barbera arriva il Lecce per la Coppa Italia e Filippo Inzaghi non intende considerare l’appuntamento soltanto come un ulteriore test in preparazione al campionato.

Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il percorso estivo dei rosanero si è chiuso con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. Adesso il livello si alza immediatamente con una formazione di Serie A e con un Barbera pronto a spingere la squadra.





«Mi aspetto una crescita rispetto all’anno scorso – spiega Inzaghi – al gruppo confermato per la maggior parte, si sono aggiunti giocatori importanti. Mi auguro innanzitutto una bella partita per preparare al meglio il debutto in campionato ma vorrei passare il turno perché il Palermo deve sempre pensare al massimo risultato anche se ha di fronte un Lecce di A».

Inzaghi: «Il Barbera spieghi ai nuovi cosa significa giocare per il Palermo»

Uno degli elementi destinati a fare la differenza sarà ancora una volta il pubblico. Inzaghi conosce ormai perfettamente l’impatto che il Barbera può avere sulla squadra e vuole che soprattutto i nuovi arrivati comprendano immediatamente il peso della maglia.

«Gli spalti stracolmi? Il clima fantastico del Barbera non è più una sorpresa, spero che serva per spiegare ai nuovi cosa vuol dire giocare per il Palermo».

Nessuna particolare preoccupazione neppure per le conseguenze del lungo viaggio di ritorno dall’Australia. «Mi pare che la squadra abbia recuperato e poi l’accoglienza dei tifosi ci avrà gasato. Vogliamo partire spingendo il pedale dell’acceleratore».

Bani non è al meglio, spazio a Magnani e Ceccaroni

Sul fronte della formazione, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come le indicazioni siano già abbastanza definite, nonostante resti da disputare la rifinitura.

Bani non è ancora al meglio e difficilmente partirà dall’inizio. Al centro della difesa dovrebbe dunque esserci la coppia composta da Magnani e Ceccaroni.

Alcune scelte saranno condizionate anche dal successivo esordio in Serie B contro la Juve Stabia. Pierozzi e Palumbo, squalificati per la prima giornata di campionato, dovrebbero infatti partire titolari contro il Lecce. Domenica, invece, potrebbero lasciare spazio rispettivamente a Cassandro ed Hernani.

Vavassori può essere la sorpresa

In mezzo al campo Inzaghi dovrebbe affidarsi alla vecchia guardia, con Segre e Ranocchia davanti alla difesa. Davanti a loro, invece, potrebbe esserci una delle principali novità della serata.

Strefezza non partirà titolare. Il programma concordato con lo staff medico e atletico prevede un inserimento graduale e l’ex Lecce potrebbe trovare spazio soltanto negli ultimi venti minuti.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sulla fascia destra è quindi in forte ascesa la candidatura di Vavassori, con Johnsen sul versante opposto e Palumbo destinato a completare la trequarti alle spalle di Pohjanpalo.

La possibile esclusione di Gyasi, utilizzato invece con grande continuità durante le amichevoli, può assumere anche un significato in chiave mercato. L’esterno potrebbe infatti lasciare Palermo, consentendo al club di liberare un posto in lista da utilizzare eventualmente per inserire un’alternativa a Pohjanpalo.

In parallelo potrebbe tornare d’attualità anche la pista Iker Almena, profilo under individuato per completare la batteria degli esterni.

Il Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Paolo Vannini, delinea dunque un Palermo che vuole partire immediatamente con ambizione. La Coppa Italia rappresenta il primo esame ufficiale e Inzaghi non nasconde l’obiettivo: battere il Lecce e iniziare la stagione con il piede giusto.