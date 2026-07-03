Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: colpi, rinnovi e panchine”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con operazioni ufficiali, trattative avanzate e novità sulle panchine. Tra gli affari chiusi spiccano gli acquisti dell’Entella, del Modena e del Sudtirol, mentre Avellino, Catanzaro, Ascoli e Juve Stabia lavorano per definire le rispettive rose in vista della nuova stagione.

L’Entella ha ufficializzato gli arrivi dell’attaccante Francesco Forte, reduce dall’esperienza al Catania, e del difensore Nicolas Previtali, prelevato dalla Giana Erminio. Come evidenzia il Corriere dello Sport, anche il Modena continua a investire sui giovani assicurandosi dal Genoa il terzino Martino Odero, che ha firmato un contratto triennale con opzione per un’altra stagione, oltre al portiere Leonardo Consiglio, proveniente dalla Dolomiti Bellunesi. Percorso inverso per il centrocampista Samuel Wiafe, ceduto a titolo definitivo ai rossoblù.





Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Sudtirol ha definito l’ingaggio del difensore Marco Varnier, reduce dalle ultime due stagioni con la Juve Stabia, mentre il Pisa saluta dopo cinque anni il portiere Nicolas Andrade. Il Padova, invece, ha chiuso per il centrale Tommaso Bordoni, arrivato dalla Lazio con un contratto quadriennale.

Il Vicenza è ormai ai dettagli per l’acquisto dell’attaccante Gabriele Moncini, in uscita dal Bari, mentre l’Avellino continua a muoversi sul mercato. I biancoverdi attendono una risposta da Niklas Pyyhtiä, ma nel frattempo seguono anche Mayka Okuka, centrocampista svizzero del Losanna reduce dall’esperienza allo Stade Nyonnais. In uscita, è stato trovato l’accordo con l’Iraklis per la cessione di Michele D’Ausilio.

Ad Arezzo arriva anche una novità societaria di rilievo. Il presidente Guglielmo Manzo ha annunciato il rinnovo del direttore sportivo Nello Cutolo fino al 2031, confermando la piena fiducia nel progetto tecnico e ribadendo la volontà di proseguire insieme il percorso di crescita del club.

In casa Catanzaro è ormai tutto pronto per l’arrivo di Giorgio Gorgone, che firmerà all’inizio della prossima settimana. Il nuovo tecnico garantirà continuità sul piano tattico rispetto agli ultimi anni, mentre il direttore sportivo Ciro Polito continua a lavorare sul mercato. In arrivo i proventi della cessione di Mattia Liberali al Como, mentre resta vicino l’addio di Costantino Favasuli. Sul fronte entrate proseguono i contatti con l’Inter per Matteo Cocchi, mentre continua la trattativa per il difensore Nicolò Postiglione. Da valutare anche il futuro del trequartista Gabriele Alesi, seguito da Lecce e Benevento. Nessun commento, invece, dalla società sui Daspo emessi dopo gli episodi avvenuti durante la semifinale playoff di Palermo.

L’Ascoli punta a rinforzare la trequarti con Giacomo De Pieri, talento dell’Inter destinato a raccogliere l’eredità di Andrea Rizzo Pinna, rientrato al Cosenza dopo il prestito. Il direttore sportivo Matteo Patti ha confermato la volontà di mantenere l’ossatura della squadra che ha conquistato la promozione, intervenendo soltanto con innesti mirati.

Prosegue anche il nuovo corso della Juve Stabia. Il patron Alfredo Guerri, intervenuto nella conferenza di presentazione, ha illustrato il progetto quinquennale del club, confermando piena fiducia al direttore sportivo Stefano Stefanelli e al nuovo allenatore Pietro De Giorgio. L’obiettivo sarà costruire una squadra capace di coniugare giovani di prospettiva ed elementi d’esperienza, senza la necessità di cedere i migliori giocatori della rosa.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la Serie B continua così a vivere giorni intensi tra operazioni di mercato, nuovi progetti tecnici e società impegnate a programmare con largo anticipo la prossima stagione.