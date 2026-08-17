Palermo-Lecce, Pohjanpalo: «Siamo una grande squadra. È stata una partita perfetta»

Una vittoria per cominciare nel migliore dei modi la nuova stagione. Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, è intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine della sfida del Renzo Barbera che ha visto i rosanero imporsi per 2-0 sul Lecce nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Il centravanti finlandese, autore della seconda rete della formazione di Filippo Inzaghi, ha espresso tutta la propria soddisfazione per la prestazione offerta dalla squadra.





«È stata una grande gara, poi siamo una grande squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ meglio, ma nel complesso è stata una partita perfetta».

Pohjanpalo si è soffermato anche sul lavoro di Inzaghi e sui consigli ricevuti dal tecnico, sottolineando soprattutto l’importanza del collettivo: «I consigli di Inzaghi? Siamo tutti importanti per questa squadra».

Una serata da incorniciare dunque per il numero 20 rosanero e per il Palermo, che inaugura la stagione ufficiale superando una formazione di Serie A e conquistando il passaggio del turno in Coppa Italia.