Palermo-Lecce, Vavassori: «Fare gol davanti al nostro pubblico è incredibile. Siamo forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-18 001225

Una serata difficile da dimenticare per Dominic Vavassori. L’attaccante del Palermo, protagonista con un gol nella vittoria per 2-0 contro il Lecce in Coppa Italia, ha commentato ai microfoni di Mediaset il successo ottenuto al Renzo Barbera.

Per Vavassori, la prima rete ufficiale in rosanero è arrivata davanti a uno stadio trascinato dall’entusiasmo dei tifosi.


«Fare gol davanti al nostro pubblico è qualcosa di incredibile, è stato stupendo. La squadra mi ha aiutato molto, siamo forti».

Il giovane attaccante guarda però già ai prossimi appuntamenti e indica la strada da seguire dopo il convincente esordio stagionale: «Dobbiamo continuare a spingere forte come abbiamo fatto questa sera».

Una notte speciale per Vavassori, che dopo le indicazioni positive arrivate durante il precampionato ha lasciato subito il segno anche in una gara ufficiale, contribuendo al passaggio del turno del Palermo.

Altre notizie

Screenshot 2026-08-18 001233

Palermo-Lecce, Pohjanpalo: «Siamo una grande squadra. È stata una partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
777867919_4682873685332381_7718422718930351551_n

Lecce, Di Francesco: «Il Palermo è partito meglio di noi. Quando crei così tanto devi concretizzare»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
d858e8f7-38b4-4b0a-a90e-ff2b591ddac9

Palermo-Lecce, Di Francesco: «Rosanero di passaggio in B, potenzialità enormi. Con questo pubblico può dire la sua»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-17 234409

Palermo-Lecce, Inzaghi: «Dobbiamo alzare ancora l’asticella. Mi sono innamorato di Vavassori. Pohjanpalo un lusso per la B»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo lecce primo tempo gol vavassori (3)

Palermo-Lecce, le pagelle: voti e giudizi dei rosanero nella sfida di Coppa Italia

Rosario Di Stefano Agosto 17, 2026
palermo lecce primo tempo gol vavassori (6)

Coppa Italia, Palermo da urlo: Lecce eliminato al Barbera, ai sedicesimi c’è il Mantova

Katia Virzì Agosto 17, 2026
renzo barbera tifosi entrata

Palermo-Lecce, il Barbera risponde presente: 33.009 spettatori per la notte di Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo lecce primo tempo gol vavassori (8)

Coppa Italia, Palermo avanti 2-0 sul Lecce all’intervallo: Vavassori e Pohjanpalo fanno esplodere il Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
e58f775e-c13f-44c9-8b39-cf569fd4882b

Palermo-Lecce, tegola Joronen: infortunio alla spalla dopo uno scontro con Pierozzi, entra Fortin

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
SALIM-LOWRES

Zulte Waregem, Diakité si presenta: «Entusiasta di questo nuovo passo, non vedo l’ora di difendere questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Screenshot 2026-08-17 205740

Palermo-Lecce, Osti: «Non possiamo nasconderci. Siamo contenti del mercato, ora pensiamo alle uscite»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (152) pierozzi

Palermo-Lecce, Pierozzi: «Tanti tifosi il 17 agosto, dobbiamo lanciare un segnale. Inzaghi? La sua energia ci dà sicurezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-18 001225

Palermo-Lecce, Vavassori: «Fare gol davanti al nostro pubblico è incredibile. Siamo forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-18 001233

Palermo-Lecce, Pohjanpalo: «Siamo una grande squadra. È stata una partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
777867919_4682873685332381_7718422718930351551_n

Lecce, Di Francesco: «Il Palermo è partito meglio di noi. Quando crei così tanto devi concretizzare»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
d858e8f7-38b4-4b0a-a90e-ff2b591ddac9

Palermo-Lecce, Di Francesco: «Rosanero di passaggio in B, potenzialità enormi. Con questo pubblico può dire la sua»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
89f6a3d9-da1e-42ae-8a3b-c57de1237d9f

Palermo, Inzaghi: «Joronen, è uscita la spalla. Peda è una garanzia. Con la Juve Stabia sarà un’altra partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026