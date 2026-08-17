Palermo-Lecce, Vavassori: «Fare gol davanti al nostro pubblico è incredibile. Siamo forti»

Una serata difficile da dimenticare per Dominic Vavassori. L’attaccante del Palermo, protagonista con un gol nella vittoria per 2-0 contro il Lecce in Coppa Italia, ha commentato ai microfoni di Mediaset il successo ottenuto al Renzo Barbera.

Per Vavassori, la prima rete ufficiale in rosanero è arrivata davanti a uno stadio trascinato dall’entusiasmo dei tifosi.





«Fare gol davanti al nostro pubblico è qualcosa di incredibile, è stato stupendo. La squadra mi ha aiutato molto, siamo forti».

Il giovane attaccante guarda però già ai prossimi appuntamenti e indica la strada da seguire dopo il convincente esordio stagionale: «Dobbiamo continuare a spingere forte come abbiamo fatto questa sera».

Una notte speciale per Vavassori, che dopo le indicazioni positive arrivate durante il precampionato ha lasciato subito il segno anche in una gara ufficiale, contribuendo al passaggio del turno del Palermo.