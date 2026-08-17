Palermo-Lecce, Ceccaroni: «Davanti a questi tifosi è tutto più facile. Inzaghi ci chiede fatica e applicazione»

Pietro Ceccaroni ha commentato in conferenza stampa la vittoria del Palermo contro il Lecce in Coppa Italia. Il difensore rosanero ha analizzato il successo della squadra di Filippo Inzaghi, soffermandosi sul nuovo sistema di gioco, sulla preparazione estiva e sulla sua precedente esperienza in Salento.

La vittoria contro il Lecce





Ceccaroni ha sottolineato soprattutto l’approccio del Palermo e la spinta ricevuta dal pubblico del Renzo Barbera.

«Sapevamo fosse una gara difficile, ma l’abbiamo approcciata bene. Davanti a questi tifosi è tutto più facile. Nel secondo tempo siamo riusciti a tenere e siamo contenti di andare avanti».

Il nuovo sistema di gioco

Con Inzaghi il Palermo ha modificato alcuni meccanismi tattici e anche i compiti del difensore sono parzialmente cambiati.

«Sono cambiate un po’ di cose, ma stiamo lavorando bene. Personalmente è un ruolo un po’ meno offensivo, ma mi piace».

Il passato a Lecce

Per Ceccaroni la sfida aveva anche un significato particolare per il suo trascorso con la maglia giallorossa. Il difensore conserva un ricordo positivo dell’esperienza salentina.

«È stata una bella esperienza, in una squadra forte e in un gruppo solido. Adesso è cambiato tanto, ma è una squadra che ha fatto salvezze miracolose. Riescono sempre ad arrivare all’obiettivo. Faccio sempre un po’ il tifo per loro».

Ceccaroni sulla preparazione: «Inzaghi ci chiede molta fatica»

Infine, il centrale ha parlato del lavoro svolto durante un precampionato particolarmente intenso, tra il ritiro e le numerose amichevoli disputate dai rosanero.

«Il mister ci chiede molta fatica e applicazione. Sappiamo che era un periodo particolare. Abbiamo fatto tante amichevoli per farci trovare pronti».

Il Palermo può dunque archiviare con soddisfazione il primo impegno ufficiale della stagione. Per Ceccaroni, il successo contro una formazione di Serie A rappresenta anche una prima risposta positiva al lavoro svolto durante la preparazione.