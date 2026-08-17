Palermo-Lecce, Gaspar: «Due gol presi per disattenzione. Dobbiamo continuare a lavorare»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
7850a228-c546-4792-b7a3-526bf527f90e

Kialonda Gaspar ha analizzato la sconfitta del Lecce contro il Palermo in Coppa Italia. Il difensore giallorosso, intervenuto nel post partita, non ha nascosto la delusione per il risultato maturato al Renzo Barbera, sottolineando la necessità di continuare a lavorare per correggere gli errori commessi.

«Questo momento è difficile. Dopo una partita del genere è sempre difficile parlare. Dobbiamo migliorare e capire la strada che stiamo facendo. Anche offensivamente dobbiamo crescere».


Gaspar ha quindi ribadito come il Lecce fosse consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato contro la formazione di Filippo Inzaghi: «Sapevamo fosse una partita difficile. L’unica cosa che dobbiamo fare è continuare a lavorare».

Gaspar: «Potevamo dare qualcosa in più»

Il difensore del Lecce si è poi soffermato su ciò che non ha funzionato nella prestazione dei giallorossi e, in particolare, sulle disattenzioni che hanno permesso al Palermo di trovare le due reti.

«Tutte le partite le prepariamo allo stesso modo, anche questa. Sapevamo fosse un campo difficile. Potevamo dare qualcosa in più, ma il calcio è questo».

Infine, Gaspar individua con chiarezza uno dei problemi principali della serata: «Abbiamo preso due gol per disattenzione».

Il Lecce saluta così la Coppa Italia dopo la sconfitta contro il Palermo e dovrà adesso concentrarsi sul lavoro necessario per arrivare nelle migliori condizioni all’inizio del campionato.

Altre notizie

90aaa0e1-c39e-461c-98f6-613fd14e7ff1

Palermo-Lecce, Ceccaroni: «Davanti a questi tifosi è tutto più facile. Inzaghi ci chiede fatica e applicazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-18 001225

Palermo-Lecce, Vavassori: «Fare gol davanti al nostro pubblico è incredibile. Siamo forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-18 001233

Palermo-Lecce, Pohjanpalo: «Siamo una grande squadra. È stata una partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
777867919_4682873685332381_7718422718930351551_n

Lecce, Di Francesco: «Il Palermo è partito meglio di noi. Quando crei così tanto devi concretizzare»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
d858e8f7-38b4-4b0a-a90e-ff2b591ddac9

Palermo-Lecce, Di Francesco: «Rosanero di passaggio in B, potenzialità enormi. Con questo pubblico può dire la sua»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-17 234409

Palermo-Lecce, Inzaghi: «Dobbiamo alzare ancora l’asticella. Mi sono innamorato di Vavassori. Pohjanpalo un lusso per la B»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo lecce primo tempo gol vavassori (3)

Palermo-Lecce, le pagelle: voti e giudizi dei rosanero nella sfida di Coppa Italia

Rosario Di Stefano Agosto 17, 2026
palermo lecce primo tempo gol vavassori (6)

Coppa Italia, Palermo da urlo: Lecce eliminato al Barbera, ai sedicesimi c’è il Mantova

Katia Virzì Agosto 17, 2026
renzo barbera tifosi entrata

Palermo-Lecce, il Barbera risponde presente: 33.009 spettatori per la notte di Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo lecce primo tempo gol vavassori (8)

Coppa Italia, Palermo avanti 2-0 sul Lecce all’intervallo: Vavassori e Pohjanpalo fanno esplodere il Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
e58f775e-c13f-44c9-8b39-cf569fd4882b

Palermo-Lecce, tegola Joronen: infortunio alla spalla dopo uno scontro con Pierozzi, entra Fortin

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
SALIM-LOWRES

Zulte Waregem, Diakité si presenta: «Entusiasta di questo nuovo passo, non vedo l’ora di difendere questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026

Ultimissime

7850a228-c546-4792-b7a3-526bf527f90e

Palermo-Lecce, Gaspar: «Due gol presi per disattenzione. Dobbiamo continuare a lavorare»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
90aaa0e1-c39e-461c-98f6-613fd14e7ff1

Palermo-Lecce, Ceccaroni: «Davanti a questi tifosi è tutto più facile. Inzaghi ci chiede fatica e applicazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-18 001225

Palermo-Lecce, Vavassori: «Fare gol davanti al nostro pubblico è incredibile. Siamo forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-18 001233

Palermo-Lecce, Pohjanpalo: «Siamo una grande squadra. È stata una partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
777867919_4682873685332381_7718422718930351551_n

Lecce, Di Francesco: «Il Palermo è partito meglio di noi. Quando crei così tanto devi concretizzare»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026