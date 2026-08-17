Palermo-Lecce, Gaspar: «Due gol presi per disattenzione. Dobbiamo continuare a lavorare»

Kialonda Gaspar ha analizzato la sconfitta del Lecce contro il Palermo in Coppa Italia. Il difensore giallorosso, intervenuto nel post partita, non ha nascosto la delusione per il risultato maturato al Renzo Barbera, sottolineando la necessità di continuare a lavorare per correggere gli errori commessi.

«Questo momento è difficile. Dopo una partita del genere è sempre difficile parlare. Dobbiamo migliorare e capire la strada che stiamo facendo. Anche offensivamente dobbiamo crescere».





Gaspar ha quindi ribadito come il Lecce fosse consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato contro la formazione di Filippo Inzaghi: «Sapevamo fosse una partita difficile. L’unica cosa che dobbiamo fare è continuare a lavorare».

Gaspar: «Potevamo dare qualcosa in più»

Il difensore del Lecce si è poi soffermato su ciò che non ha funzionato nella prestazione dei giallorossi e, in particolare, sulle disattenzioni che hanno permesso al Palermo di trovare le due reti.

«Tutte le partite le prepariamo allo stesso modo, anche questa. Sapevamo fosse un campo difficile. Potevamo dare qualcosa in più, ma il calcio è questo».

Infine, Gaspar individua con chiarezza uno dei problemi principali della serata: «Abbiamo preso due gol per disattenzione».

Il Lecce saluta così la Coppa Italia dopo la sconfitta contro il Palermo e dovrà adesso concentrarsi sul lavoro necessario per arrivare nelle migliori condizioni all’inizio del campionato.