Palermo, Vavassori si presenta: martedì conferenza stampa al CFA di Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
palermo lecce primo tempo gol vavassori (8)

Dopo il gol realizzato contro il Lecce in Coppa Italia, per Dominic Vavassori è arrivato il momento della presentazione ufficiale. Il Palermo FC ha comunicato che l’attaccante rosanero interverrà in conferenza stampa martedì 18 agosto alle ore 13.30 presso il Palermo CFA di Torretta.

L’accesso al Centro Sportivo sarà riservato esclusivamente agli operatori dell’informazione in possesso dell’accredito stagionale 2026/27 valido per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC.


Per Vavassori sarà dunque l’occasione per presentarsi ufficialmente alla stampa dopo un avvio di stagione che lo ha visto immediatamente protagonista con la maglia rosanero.

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