Prima pagina Repubblica Palermo: “Rosa, debutto da grande squadra”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Battuto il Lecce

Altre notizie

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, debutto con i botti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sorpresona Milan”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Palermo, lezione al Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Apriremo un ciclo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia stellare”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo in 32.500 con il Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Apoteosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ori infiniti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Juve, Musso l’anti Vicario”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Trasporti, Ferragosto di passione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, giocano in 30.000”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’Etna paralizza i cieli”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026

Ultimissime

Palermo-Lecce 2-0 (69)

Quotidiano di Puglia: “Lecce, serataccia al Barbera: il Palermo passa 2-0, giallorossi fuori dalla Coppa Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Tuttosport: “Palermo-Lecce, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Tuttosport: “Palermo da Serie A”

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Repubblica: “Palermo-Lecce, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Repubblica Palermo: “Vavassori e Pohjanpalo. Brindisi in Coppa per sognare in grande”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026