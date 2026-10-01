Prima pagina Corriere dello Sport: “Speedy Augello”

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Con lui in campo i rosa sempre protagonisti

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Prima pagina Tuttosport: “Pio e Kayode esaltano l’Italia dei Golden Boy”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, jolly Ceccaroni”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “La morsa del caro carburanti”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Carburanti, dilaga la protesta”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Jolly Gabrielloni”

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Corriere dello Sport: “Mancini sfida la Francia: «Non veniamo qui per difenderci, voglio vedere coraggio»”

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Corriere dello Sport: “Palermo, Augello non si ferma mai: 45 partite consecutive e protagonista nell’80% dei gol”

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