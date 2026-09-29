Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, jolly Ceccaroni”

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Il difensore è ancora uno dei punti fermi per Inzaghi

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Jolly Gabrielloni”

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Prima pagina Tuttosport: “Mamma l’Italia”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fior d’Italia”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Brivido calcio”

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Prima pagina Tuttosport: “Siamo vivi. Siamo forti”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Attenta Italia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “No a Messi”

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Corriere dello Sport: “Italia, l’allarme dopo la rinascita: un commissario può arrestare il nuovo corso di Mancini”

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Corriere dello Sport: “Manchester City, verdetto pesantissimo: colpevole in primo grado. Ora rischia la retrocessione”

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