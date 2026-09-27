Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, più gol per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
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Addio clean sheet e difesa di ferro, Inzaghi punta a dominare con il 4-2-3-1

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Festa di calcio e musica, in 15 mila salutano Miccoli”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, che forza”

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Prima pagina Tuttosport: “Siamo rimasti a Zenica”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia 2 schiaffi”

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Prima pagina Tuttosport: “Torniamo a comandare”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Il campo largo rompe sulle alleanze”

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Corriere dello Sport: “Italia, Mancini cambia tutto contro la Turchia: otto-nove novità. Pio Esposito guida l’attacco”

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Corriere dello Sport: “Empoli, Pagliuca verso l’addio: Andreoletti pronto a prendere la squadra”

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Corriere dello Sport: “Palermo, addio clean sheet: una squadra costruita per fare un gol più degli altri”

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Corriere dello Sport: “Palermo, Perin ed Hernani verso il rientro. Possibile test a Torretta per Mazzitelli”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, più gol per la Serie A”

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