Nations League, il Portogallo passa in Norvegia. Grecia corsara contro la Germania. I risultati finali
Serata ricca di emozioni in Nations League. Il Portogallo conquista una vittoria importante sul campo della Norvegia, mentre la Grecia sorprende la Germania e porta a casa tre punti pesanti.
Il Portogallo si impone per 2-1 in trasferta contro la Norvegia al termine di una sfida combattuta. La formazione portoghese sblocca il risultato al 17′ con João Félix, bravo a trovare la rete che porta avanti gli ospiti.
La Norvegia reagisce nella ripresa e al 51′ trova il pareggio con Erling Haaland, che rimette la partita in equilibrio. La gioia dei padroni di casa dura però soltanto pochi minuti: al 54′ è Gonçalo Ramos a firmare il definitivo 2-1 per il Portogallo.
Una rete importante per l’attaccante, che torna così a segnare con la maglia della nazionale dopo un periodo nel quale il suo rendimento a livello di club era stato al centro dell’attenzione.
Grecia, colpo esterno contro la Germania
Sconfitta invece per la Germania, battuta 1-0 dalla Grecia. A decidere l’incontro è Kourbelis, autore della rete al 74′.
Per la Grecia si tratta di un successo prezioso, che permette alla nazionale ellenica di mantenere il punteggio pieno dopo le prime due giornate. La Germania, invece, resta ferma a un punto dopo il pareggio dell’esordio contro l’Olanda.
Le classifiche
Nel Gruppo 2 la Grecia guida la classifica con 6 punti, davanti all’Olanda con 4. La Germania segue a quota 1, mentre la Serbia è ancora ferma a zero.
Nel Gruppo 4, invece, il Portogallo sale a 6 punti, seguito da Norvegia e Danimarca a 3. Il Galles chiude momentaneamente la graduatoria senza punti.
Due risultati che modificano gli equilibri dei rispettivi gironi e rendono ancora più interessante il prosieguo della competizione.