Gazzetta dello Sport: “Manchester City, gli altri 19 club valutano la richiesta danni: il caso può travolgere la Premier”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
palermo manchester city (121) soriano

Il caso Manchester City potrebbe produrre conseguenze ben oltre l’eventuale sanzione sportiva. Mentre il presidente Khaldoon Al Mubarak prova a rassicurare i tifosi ribadendo che il procedimento non è ancora concluso e che il club intende dimostrare la propria innocenza, si apre infatti un altro fronte: gli altri 19 club della Premier League starebbero valutando se e come chiedere un risarcimento al City qualora la colpevolezza venisse confermata anche nell’ultimo grado di giudizio.

Come scrive Davide Chinellato sulla Gazzetta dello Sport, il procedimento resta ancora aperto nonostante le indiscrezioni su un verdetto di colpevolezza per quasi tutte le 115 contestazioni relative a presunte irregolarità finanziarie. Il City ha già manifestato l’intenzione di presentare appello.


Al Mubarak: «Niente è cambiato»

Il presidente del Manchester City ha scelto una lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale per rivolgersi direttamente ai sostenitori:

«Niente è cambiato».

Al Mubarak ha quindi ribadito la posizione del club:

«Il procedimento della Premier League è ancora ben lontano dalla sua conclusione e la nostra intenzione, quello di cui siamo convinti, è dimostrare l’innocenza del club».

La vicenda, dunque, è ancora lontana da una conclusione definitiva. Anche le eventuali conseguenze sportive restano da stabilire.

Gli altri 19 club valutano la richiesta danni

Secondo quanto riferisce Davide Chinellato sulla Gazzetta dello Sport, uno degli scenari più delicati riguarda proprio le altre società della Premier League.

I 19 club starebbero valutando la possibilità di avanzare richieste di risarcimento nei confronti del Manchester City nel caso in cui le contestazioni venissero definitivamente confermate.

Esiste già un precedente significativo. A giugno un tribunale ha stabilito un risarcimento dell’equivalente di 40,6 milioni di euro dall’Everton al Burnley per i danni collegati alla retrocessione del 2022.

La posizione del Burnley è che la violazione delle Profitability and Sustainability Rules da parte dell’Everton abbia garantito ai Toffees un vantaggio sportivo determinante nella lotta per non retrocedere.

L’Everton ha presentato appello e il caso sarà nuovamente giudicato a gennaio. L’esito potrebbe assumere un peso importante anche per eventuali future azioni contro il Manchester City.

Dalla multa all’espulsione dalla Premier

Resta poi aperto il capitolo delle eventuali sanzioni.

Come ricostruisce Davide Chinellato sulla Gazzetta dello Sport, il verdetto di colpevolezza di cui si parla non è stato ancora pubblicato ufficialmente. Né il panel indipendente che ha esaminato il caso né la Premier League hanno commentato le indiscrezioni.

Lo stesso panel deve inoltre stabilire l’eventuale punizione.

Le possibilità indicate vanno dalla multa fino all’espulsione dalla Premier League, passando per una consistente penalizzazione di punti che potrebbe avere come conseguenza una retrocessione maturata sul campo.

L’eventuale categoria nella quale il City dovrebbe ripartire in caso di espulsione, invece, non potrebbe essere stabilita dallo stesso panel.

Il problema dei tempi

L’altro grande interrogativo riguarda la durata del procedimento. Le contestazioni riguardano anche presunte irregolarità finanziarie comprese tra il 2009 e il 2018, mentre il panel stava esaminando la documentazione dal 6 dicembre 2024.

L’appello annunciato dal Manchester City è destinato ad allungare ulteriormente i tempi.

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, appare difficile arrivare a un verdetto definitivo prima della conclusione della stagione. Questo significa che il campionato proseguirà mentre resta ancora aperta una vicenda potenzialmente in grado di incidere sui suoi risultati e di generare successivi contenziosi.

Al Mubarak, intanto, invita il mondo City a concentrarsi anche sul campo:

«Dopo la sosta giocheremo ad Anfield, poi ospiteremo il Psg in Champions League all’Etihad: saranno momenti che ci daranno la possibilità di celebrare la forza della famiglia del Manchester City».

Il procedimento resta dunque aperto e qualsiasi sanzione definitiva dipenderà dai passaggi ancora da completare e dall’eventuale appello. Ma oltre alla giustizia sportiva si profila già un possibile secondo fronte: quello delle richieste di risarcimento degli altri club della Premier League.

 

Altre notizie

ceferin

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Ceferin avverte l’Italia: «Sugli stadi il tempo non gioca a nostro favore»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
Screenshot 2026-09-26 194937

Nations League, Pohjanpalo show: tripletta in San Marino-Finlandia 0-7

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
palermo manchester city (119) Mubarak Inzaghi Galassi

Manchester City, Al Mubarak scrive ai tifosi: «Dimostreremo l’innocenza del club. Nulla è cambiato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan

Gazzetta dello Sport: “Pagamenti in nero e sponsor gonfiati: le accuse a Mansour”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
palermo manchester city (22) Mubarak soriano

Gazzetta dello Sport: “Terremoto sul City”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
palermo manchester city (162) soriano

Repubblica: “Manchester City, verdetto di colpevolezza: 114 violazioni finanziarie. Rischia anche la retrocessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
palermo manchester city (126) soriano

Manchester City, verdetto pesantissimo: riconosciuto colpevole per 114 accuse. Ora si attendono le sanzioni

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026
Screenshot 2026-09-21 165320

L’Équipe: “Xhaka nei guai, ammette il falso certificato Covid: rischia fino a cinque anni di carcere”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
Screenshot 2026-09-17 230329

Europa League, la Juventus cala il pokerissimo al Nec: vincono anche Crystal Palace e Besiktas. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 213644

Europa League: avanti Juventus e Crystal Palace, pari tra Besiktas e Marsiglia all’intervallo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
HSa3aBYW0AAqPt_

Germania, Klopp su Tresoldi: «Non ha ancora scelto tra noi e l’Italia, non vogliamo mettergli pressione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Palla Europei (X) Ilovepalermocalcio

Euro 2028 sbarca su Sky: «Tutte le 51 partite, 24 saranno in esclusiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026

Ultimissime

palermo manchester city (121) soriano

Gazzetta dello Sport: “Manchester City, gli altri 19 club valutano la richiesta danni: il caso può travolgere la Premier”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
9668427_23161734_guerri

Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia, Guerri rompe il silenzio: «Difendiamo il club, ci sono ragioni per riavere i due punti»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
pagliuca empoli

Gazzetta dello Sport: “Empoli, scontro Pagliuca-giocatori dopo Modena: confronto rovente, poi le dimissioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
Screenshot 2026-09-27 093149

Gazzetta dello Sport: “Italia, rivoluzione Mancini contro la Turchia: almeno cinque cambi. Zaniolo torna a casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
ceferin

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Ceferin avverte l’Italia: «Sugli stadi il tempo non gioca a nostro favore»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026