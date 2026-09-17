Germania, Klopp su Tresoldi: «Non ha ancora scelto tra noi e l’Italia, non vogliamo mettergli pressione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
HSa3aBYW0AAqPt_

Il futuro internazionale di Nicolò Tresoldi resta ancora da definire. L’attaccante classe 2004 del Club Brugge, già protagonista con la Germania Under 21 ma ancora senza presenze con la Nazionale maggiore, non ha infatti deciso definitivamente se proseguire il proprio percorso con la selezione tedesca oppure scegliere l’Italia.

A parlarne è stato Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa nella giornata dedicata alle convocazioni. Tresoldi non è stato inserito nell’elenco dei chiamati della Nazionale maggiore e Klopp ha spiegato la situazione del giovane attaccante.


«Tresoldi non ha ancora scelto tra Germania e Italia. Non è una decisione facile da prendere per un giovane».

La Germania, dunque, non intende forzare i tempi né condizionare la scelta del calciatore del Club Brugge. Klopp ha infatti aggiunto:

«Non vogliamo mettergli pressione. Vogliamo mostrargli le possibilità».

Tresoldi si trova così davanti a una decisione importante per il proprio futuro internazionale. Il suo percorso nelle selezioni giovanili è stato finora legato alla Germania Under 21, mentre resta ancora aperta la possibilità Italia non avendo esordito con la Nazionale maggiore tedesca.

Altre notizie

Palla Europei (X) Ilovepalermocalcio

Euro 2028 sbarca su Sky: «Tutte le 51 partite, 24 saranno in esclusiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (63) pohjanpalo

Palermo, Pohjanpalo convocato dalla Finlandia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
mancini-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Nations League, cambia tutto: Retrocedere sarà più difficile”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
malagò

Gazzetta dello Sport: “Caso Malagò, tensione al Coni: «Ora accertamenti, le regole vanno rispettate»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
92e0420d62

Corriere dello Sport: “Italia, Mancini prepara la rivoluzione: Vergara verso la prima convocazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
Pallone Champions

Uefa, le sedi delle finali 2028 e 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malago sulla scadenza di ottobre per gli stadi di Euro 2032: «Potrebbe slittare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
68bded8a6ca18.r_d.1719-642

Barzagli: «Baldini mi sta stupendo, allenatore moderno e molto bravo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
4ce7ea0d94

Corriere dello Sport: “Romano ha scelto l’Italia: via libera della Fifa. Mancini pronto a convocarlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
1ed1fab41a

Corriere dello Sport: “Immobile torna in Nazionale: sarà capo delegazione dell’Under 16”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
Screenshot 2026-09-09 203231

Champions League: il Barcellona cala il pokerissimo al Feyenoord, lo Stoccarda batte 3-1 i Viking

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
Screenshot 2026-09-09 192736

Champions League: Barcellona e Stoccarda avanti dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026

Ultimissime

HSa3aBYW0AAqPt_

Germania, Klopp su Tresoldi: «Non ha ancora scelto tra noi e l’Italia, non vogliamo mettergli pressione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
iachini

Iachini può ripartire dalla Bulgaria: il Ludogorets avvia i contatti con l’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (146) tifosi

Palermo-Padova, il Barbera si riempie: già 27.362 cuori rosanero per sabato

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Palermo-Padova, cresce l’attesa: già 356 tifosi biancoscudati hanno acquistato il biglietto

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 085504

Aloisi: «Il Palermo può ammazzare il campionato. Avellino scorbutico, l’Ascoli dovrà fare attenzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026