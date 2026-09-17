Germania, Klopp su Tresoldi: «Non ha ancora scelto tra noi e l’Italia, non vogliamo mettergli pressione»

Il futuro internazionale di Nicolò Tresoldi resta ancora da definire. L’attaccante classe 2004 del Club Brugge, già protagonista con la Germania Under 21 ma ancora senza presenze con la Nazionale maggiore, non ha infatti deciso definitivamente se proseguire il proprio percorso con la selezione tedesca oppure scegliere l’Italia.

A parlarne è stato Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa nella giornata dedicata alle convocazioni. Tresoldi non è stato inserito nell’elenco dei chiamati della Nazionale maggiore e Klopp ha spiegato la situazione del giovane attaccante.





«Tresoldi non ha ancora scelto tra Germania e Italia. Non è una decisione facile da prendere per un giovane».

La Germania, dunque, non intende forzare i tempi né condizionare la scelta del calciatore del Club Brugge. Klopp ha infatti aggiunto:

«Non vogliamo mettergli pressione. Vogliamo mostrargli le possibilità».

Tresoldi si trova così davanti a una decisione importante per il proprio futuro internazionale. Il suo percorso nelle selezioni giovanili è stato finora legato alla Germania Under 21, mentre resta ancora aperta la possibilità Italia non avendo esordito con la Nazionale maggiore tedesca.