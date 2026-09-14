Barzagli: «Baldini mi sta stupendo, allenatore moderno e molto bravo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Intervistato ai microfoni di Vivo Azzurro Tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni Andrea Barzagli, ex difensore del Palermo e nuovo assistente di Silvio Baldini nella nazionale U21, raccontando il rapporto che si sta creando con il CT e con i giovani azzurri.

«Il rapporto con mister Baldini mi ha stupito e continua a stupirmi – ha dichiarato  -. Non ci conoscevamo e all’inizio è stata una sorpresa, nessuno si aspettava questa collaborazione. È un padre per questi ragazzi, è uno che ha vissuto una vita piena di tutto, che parla e che ha da spendere sempre una buona parola cercando di farli crescere. È un allenatore molto moderno e molto bravo».


Un commento poi sul suo nuovo ruolo nella nazionale U21: «Sto facendo questo percorso per capire se fare l’allenatore sia la mia strada del futuro e mi serviva un approccio con un allenatore di esperienza che mi facesse vedere il lavoro e come si sta all’interno di uno staff. È un’avventura interessante, con persone capaci e con un Club Italia fatto di professionisti, e stiamo provando a fare la nostra parte per il calcio»

Infine, un giudizio sui ragazzi della nazionale minore: «I giovani credo che vivano una vita molto più veloce rispetto a come eravamo noi da calciatori. Per loro è tutto più immediato, hanno più informazioni e sono molto più professionali di come eravamo noi.  Abbiamo la fortuna di lavorarci, sono giovani e non si sono ancora fatti prendere dal mondo del calcio d’élite, che comunque cambia molte dinamiche. Sono fiducioso che la maglia azzurra tornerà a splendere».

 

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