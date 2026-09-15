Uefa, le sedi delle finali 2028 e 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Pallone Champions

Pallone Champions - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

L’Italia torna a ospitare una finale europea. Lo Juventus Stadium di Torino è stato scelto dalla UEFA come sede dell’ultimo atto della Conference League 2027/28. L’ufficialità è arrivata durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA a Salonicco, in Grecia.

È stato dunque valutato positivamente il dossier di candidatura presentato lo scorso giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino. Nel progetto sono stati coinvolti anche la Regione Piemonte e, per gli aspetti relativi alla ricettività, Federalberghi Torino.


Malagò: «Un’ottima notizia per l’Italia»

Grande soddisfazione da parte del presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha sottolineato il significato dell’assegnazione per l’intero movimento calcistico italiano.

«L’assegnazione della finale di Conference League 2028 a Torino è un’ottima notizia e conferma, ancora una volta, l’apprezzamento e la fiducia della UEFA nei confronti dell’Italia. I grandi eventi internazionali sono una straordinaria occasione di promozione del nostro Paese e, soprattutto, rappresentano un investimento sul futuro dello sport italiano».

Malagò ha quindi evidenziato le caratteristiche della città e dell’impianto scelto:

«Torino ha tutte le carte in regola per essere una grande capitale europea dello sport e lo Juventus Stadium è una struttura all’altezza di una finale UEFA. È un riconoscimento importante per la città, per il Club e per tutto il sistema sportivo italiano».

Il presidente federale ha poi aggiunto:

«Ospitare grandi eventi significa creare valore, lasciare infrastrutture, competenze e una nuova cultura dell’organizzazione sportiva. L’Italia ha dimostrato di saperlo fare e questa scelta della UEFA ne è un’ulteriore conferma».

Non solo Conference: gli altri appuntamenti in Italia

La finale di Conference League del 2028 si aggiunge agli altri grandi eventi calcistici internazionali già assegnati all’Italia.

Il Paese ospiterà infatti la fase finale dell’Europeo Under 19 Femminile nel 2029 e soprattutto UEFA EURO 2032, organizzato congiuntamente con la Turchia.

Per lo Juventus Stadium non sarà una prima volta a livello internazionale. L’impianto torinese ha già ospitato la finale di Europa League del 2014 tra Siviglia e Benfica, due incontri delle Finals di Nations League del 2021 – Belgio-Francia e la finale per il terzo posto Italia-Belgio – e la finale di UEFA Women’s Champions League del 2022 tra Lione e Barcellona.

UEFA, assegnate le finali del 2028 e 2029

Il Comitato Esecutivo UEFA ha definito anche le altre sedi delle principali finali europee. La Champions League si concluderà a Monaco nel 2028 e a Barcellona nel 2029, mentre la Women’s Champions League farà tappa a Lione nel 2028 e a Cardiff l’anno successivo.

Per l’Europa League sono state scelte Bucarest per il 2028 e Belgrado per il 2029. Dopo Torino, la Conference League avrà invece Budapest come sede della finale del 2029.

Per la Supercoppa UEFA sono state indicate Amsterdam per il 2027 e Astana per il 2028, mentre Biel ospiterà la Futsal Champions League nel 2027.

Torino torna così al centro del grande calcio europeo: nel 2028 lo Juventus Stadium assegnerà il trofeo della Conference League.

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