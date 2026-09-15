Palermo, Balaguss convocato dalla Lettonia Under 19: tre amichevoli per il portiere rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Nuova convocazione internazionale in casa Palermo. Nils Balaguss, portiere classe 2008 della Primavera rosanero, è stato chiamato dalla Nazionale Under 19 della Lettonia.

A comunicarlo è il Palermo, che ha reso noto il programma degli impegni che vedranno protagonista il giovane estremo difensore. Balaguss sarà impegnato in tre gare amichevoli tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.


Il primo appuntamento è fissato per 29 settembre a Sloka, dove la Lettonia Under 19 affronterà l’FK Metta. Successivamente Balaguss volerà in Georgia per due amichevoli contro la selezione Under 19 georgiana.

Questo il programma completo:

29 settembre 2026: Lettonia U19-FK Metta – Sloka, Lettonia
2 ottobre 2026: Georgia U19-Lettonia U19 – Tbilisi, Georgia
5 ottobre 2026: Georgia U19-Lettonia U19 – Tbilisi, Georgia

Un’esperienza internazionale per il giovane portiere del settore giovanile del Palermo, che avrà così l’opportunità di scendere in campo con la propria Nazionale in tre test amichevoli.

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