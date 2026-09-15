Serie B, la 5ª giornata nel segno di #BeActive. Bedin: «Lo sport è strumento di benessere e inclusione»

La Lega Serie B scende in campo per la Settimana Europea dello Sport. Anche nel 2026, attraverso B4People – Piattaforma per la Sostenibilità Sociale e Ambientale, la Lega Nazionale Professionisti Serie B aderisce all’European Week of Sport, in programma dal 23 al 30 settembre con l’obiettivo di promuovere in tutta Italia la cultura del movimento, della vita attiva e del benessere psicofisico.

L’iniziativa è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, coordinata dal Dipartimento per lo Sport e attuata sul territorio nazionale da Sport e Salute. La campagna viene realizzata annualmente in tutta l’Unione Europea.





Per l’edizione 2026 il messaggio scelto è “#BeActive Your Way. No pressure, no judgement”, un invito a vivere l’attività fisica secondo le proprie possibilità, senza distinzioni legate all’età, alla condizione fisica, alle abilità o al livello di allenamento.

La Serie B dedica la 5ª giornata a #BeActive

La Lega Serie B dedicherà alla campagna la 5ª giornata del campionato di Serie BKT, portando il messaggio #BeActive direttamente negli stadi.

L’iniziativa sarà promossa attraverso i led a bordocampo, i maxischermi e appositi messaggi degli speaker, oltre che attraverso i canali web e social della Lega e delle società associate.

Il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha spiegato le ragioni dell’adesione:

«La Lega Serie B aderisce anche per questa stagione alla Settimana Europea dello Sport, perché crediamo nel valore dello sport come strumento di benessere, inclusione e partecipazione. L’hashtag #BeActive ci ricorda che ognuno può vivere il movimento secondo le proprie possibilità e il proprio ritmo, senza pressioni né giudizi».

Bedin ha quindi aggiunto:

«Anche attraverso i nostri club e i nostri stadi vogliamo contribuire a diffondere una cultura in cui lo sport è sinonimo di libertà e vivere sani, invitando al contempo sempre più persone a fare dello sport una parte significativa della propria quotidianità».

A Napoli il #BeActive MultiSportVillage

L’appuntamento nazionale principale si svolgerà a Napoli. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, dalle 9 alle 18, la Villa Comunale ospiterà il #BeActive MultiSportVillage, con ingresso libero.

Saranno allestite oltre 30 aree attrezzate grazie alla partecipazione degli Organismi Sportivi, offrendo la possibilità di sperimentare gratuitamente numerose discipline insieme a istruttori e tecnici federali.

La manifestazione si inserirà inoltre nella cornice delle regate preliminari dell’America’s Cup. Il momento culminante sarà la #BeActive Night, prevista per la serata di sabato 26 settembre e aperta a tutti i cittadini, con una festa dedicata allo sport, al benessere e ai suoi valori.

Durante la Settimana Europea dello Sport saranno migliaia gli appuntamenti organizzati su tutto il territorio nazionale, con un messaggio comune: rendere il movimento accessibile a tutti e trasformare lo sport in una componente della vita quotidiana.