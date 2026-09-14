Avellino, Venturi: «Contro il Palermo abbiamo avuto gli attributi»

Un punto che lascia qualche rimpianto all’Avellino. Dopo l’1-1 del Partenio contro il Palermo, Michael Venturi ha promosso la prestazione dei biancoverdi, sottolineando la personalità mostrata contro una delle favorite per la promozione.

«Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra molto forte che nei pronostici dovrebbe vincere il campionato. Abbiamo fatto una partita di squadra con gli attributi e alla fine meritavamo qualcosa in più, alla fine abbiamo buttato due punti», ha dichiarato il difensore.





Venturi ha poi parlato del suo momento personale, mostrando soddisfazione per l’inserimento nel gruppo: «Qui mi trovo bene, benissimo con compagni e mister, a mio agio e oggi si è visto. Vado in campo dando il massimo poi il sabato o la domenica raccolgo quello che semino in settimana, spero di continuare così anzi migliorare ancora».

Il difensore si sente pronto a conquistare maggiore spazio: «Mi sento pronto, l’anno scorso ho giocato poco ma ho imparato molto, penso di aver rubato molto da giocatori di alta qualità, come Svoboda che è andato in Premier League. Ho l’età giusta per ritagliarmi un posto da titolare, poi decide il mister».

Infine, un pensiero alla Curva Sud e all’atmosfera del Partenio: «Bella, la conoscevo e non ha bisogno di descrizioni. Spero che quel boato la prossima volta sia di corollario a una vittoria e non solo un punto».