Avellino-Palermo, quattro tifosi rosanero denunciati

Quattro tifosi del Palermo sono stati denunciati dalla Polizia al termine della partita di Serie B tra Avellino e Palermo, disputata al Partenio-Lombardi.

In considerazione della rivalità tra le due tifoserie, in occasione dell’incontro era stato predisposto un articolato servizio di ordine pubblico lungo il tragitto compreso tra il raccordo autostradale Avellino-Salerno e lo stadio.





Il minivan intercettato a Torrette di Mercogliano

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno intercettato un minivan con a bordo quattro sostenitori palermitani. Il mezzo, secondo quanto riportato, non avrebbe seguito il percorso indicato dalle forze dell’ordine, raggiungendo la zona di Torrette di Mercogliano.

Il veicolo è stato quindi scortato in sicurezza fino a un’area di servizio nelle vicinanze dello stadio, dove i quattro occupanti sono stati sottoposti a controllo.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti complessivamente cinque fumogeni. Uno dei tifosi è stato inoltre trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

Denunce e possibile Daspo

I quattro sostenitori sono stati successivamente accompagnati in Questura e denunciati per il possesso dei fumogeni. Per il tifoso trovato con la sostanza stupefacente è scattata anche la segnalazione alla Prefettura ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990.

Per tutti e quattro è stato inoltre avviato l’iter per l’eventuale emissione del Daspo, il provvedimento che vieta l’accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive.

Nonostante l’episodio, la gara tra Avellino e Palermo, disputata davanti a circa 11.500 spettatori, si è svolta regolarmente e senza particolari criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico.