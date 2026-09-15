Palermo-Padova, cresce la presenza biancoscudata al Barbera: già oltre 200 biglietti venduti nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (87) pallone Serie B

Cresce l’attesa per Palermo-Padova, sfida in programma sabato al Renzo Barbera. A quattro giorni dalla partita arrivano già numeri significativi sul fronte della tifoseria biancoscudata: sono più di 200 i biglietti venduti per il settore ospiti.

Un dato destinato verosimilmente a crescere nei prossimi giorni, considerando che siamo soltanto a martedì e che resta ancora buona parte della settimana per acquistare il tagliando.


La trasferta di Palermo rappresenta un appuntamento particolarmente sentito anche sugli spalti. I sostenitori del Padova si preparano infatti a raggiungere la Sicilia per assistere alla gara e ritrovare al Barbera la tifoseria rosanero, alla quale sono legati da uno storico gemellaggio.

La vendita per il settore ospiti è iniziata lunedì e proseguirà fino alle 19 di venerdì 18 settembre, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. Il prezzo del biglietto è di 24 euro, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita.

Il primo riscontro è dunque positivo: oltre 200 tagliandi già acquistati quando mancano quattro giorni al match. Un numero che lascia prevedere una rappresentanza biancoscudata importante sugli spalti del Barbera per una partita che metterà di fronte Palermo e Padova nella quinta giornata del campionato di Serie B.

Altre notizie

bedin

Serie B, la 5ª giornata nel segno di #BeActive. Bedin: «Lo sport è strumento di benessere e inclusione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
palermo avellino (3) ballardini inzaghi

Ballardini: «Palermo tra le squadre più attrezzate. Conosce già le difficoltà della Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
palermo brescia 2-2 B (10) perinetti

Perinetti incorona il Palermo: «È destinato a dominare il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Screenshot 2026-09-15 094914

Il Gazzettino: “Padova, attaccanti ancora a secco. Altinier: «Il gol parte dalla testa, non deve diventare un’ossessione»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
e3bf0c24-182b-4918-85f2-a959ac1d54dd-jpg

Corriere del Veneto: “Galazzi, esordio da sogno con il Padova: gol decisivo e ora può partire titolare a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Screenshot 2026-09-15 092853

Il Mattino: “Padova, Calabro cerca ancora l’assetto giusto ma i numeri sorridono: sette punti e Palermo nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
palermo lecce 2-0 (6) johnsen

Tuttosport: “Palermo, Johnsen è l’uomo della differenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
palumbo strefezza

Repubblica Palermo: “Caso Strefezza, Norrito chiede chiarezza: «Quali sono le sue reali condizioni?»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
palermo lecce 2-0 (4) fortin

Repubblica: “Con Fortin lo psicologo la porta del Palermo è sempre in buone mani”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (95) ceccaroni fortin

Giornale di Sicilia: “Palermo, la porta è sempre aperta: quattro gol subiti in quattro gare. Inzaghi vuole ritrovare solidità”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
avellino palermo 1-1 (16)

Giornale di Sicilia: “Palermo, la panchina è un’arma in più: Inzaghi trova un gol ogni dieci cambi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (1) johnsen

Giornale di Sicilia: “Johnsen non sbaglia un colpo, il Palermo ha un altro bomber”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026

Ultimissime

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (87) pallone Serie B

Palermo-Padova, cresce la presenza biancoscudata al Barbera: già oltre 200 biglietti venduti nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
bedin

Serie B, la 5ª giornata nel segno di #BeActive. Bedin: «Lo sport è strumento di benessere e inclusione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
palermo avellino (3) ballardini inzaghi

Ballardini: «Palermo tra le squadre più attrezzate. Conosce già le difficoltà della Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
palermo brescia 2-2 B (10) perinetti

Perinetti incorona il Palermo: «È destinato a dominare il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Screenshot 2026-09-15 094914

Il Gazzettino: “Padova, attaccanti ancora a secco. Altinier: «Il gol parte dalla testa, non deve diventare un’ossessione»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026