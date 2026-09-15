Palermo-Padova, cresce la presenza biancoscudata al Barbera: già oltre 200 biglietti venduti nel settore ospiti

Cresce l’attesa per Palermo-Padova, sfida in programma sabato al Renzo Barbera. A quattro giorni dalla partita arrivano già numeri significativi sul fronte della tifoseria biancoscudata: sono più di 200 i biglietti venduti per il settore ospiti.

Un dato destinato verosimilmente a crescere nei prossimi giorni, considerando che siamo soltanto a martedì e che resta ancora buona parte della settimana per acquistare il tagliando.





La trasferta di Palermo rappresenta un appuntamento particolarmente sentito anche sugli spalti. I sostenitori del Padova si preparano infatti a raggiungere la Sicilia per assistere alla gara e ritrovare al Barbera la tifoseria rosanero, alla quale sono legati da uno storico gemellaggio.

La vendita per il settore ospiti è iniziata lunedì e proseguirà fino alle 19 di venerdì 18 settembre, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. Il prezzo del biglietto è di 24 euro, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita.

Il primo riscontro è dunque positivo: oltre 200 tagliandi già acquistati quando mancano quattro giorni al match. Un numero che lascia prevedere una rappresentanza biancoscudata importante sugli spalti del Barbera per una partita che metterà di fronte Palermo e Padova nella quinta giornata del campionato di Serie B.