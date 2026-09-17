Iachini può ripartire dalla Bulgaria: il Ludogorets avvia i contatti con l’ex Palermo

Una nuova avventura, questa volta lontano dall’Italia, potrebbe aprirsi per Giuseppe Iachini. Il Ludogorets ha infatti messo nel mirino l’esperto allenatore italiano e ha avviato i primi contatti per affidargli la panchina.

A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, secondo cui il club bulgaro sta valutando concretamente il profilo di Iachini. Il Ludogorets ha raccolto 23 punti nelle prime nove partite di campionato e adesso guarda all’Italia per la propria guida tecnica.





Iachini, l’ultima esperienza al Bari

Per Iachini si tratterebbe del ritorno in panchina dopo oltre due anni. Come ricorda Gianluca Di Marzio, l’ultima esperienza dell’allenatore risale infatti al 2024, quando tra febbraio e aprile guidò il Bari in Serie B.

La parentesi pugliese durò complessivamente dieci partite e si concluse con un bilancio di due vittorie, due pareggi e sei sconfitte.

Da allora Iachini non ha più allenato, ma la possibilità proveniente dalla Bulgaria potrebbe rappresentare l’occasione per iniziare un nuovo capitolo della sua lunga carriera.

Dalla Serie A al Palermo: la lunga carriera di Iachini

Il curriculum del tecnico è ricco di esperienze nel calcio italiano. Nel corso della sua carriera ha infatti allenato Parma, Fiorentina, Empoli, Sassuolo, Udinese, Palermo, Siena, Sampdoria, Brescia, Chievo, Piacenza, Vicenza e Cesena, oltre al già citato Bari.

Per il tecnico si aprirebbe adesso la possibilità di misurarsi per la prima volta con una nuova esperienza all’estero. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Ludogorets ha già mosso i primi passi avviando i contatti con l’allenatore italiano.

Al momento si tratta dunque di un’ipotesi di mercato legata alla panchina del club bulgaro, ma il dialogo è partito. Gianluca Di Marzio segnala Iachini tra i profili presi in considerazione dal Ludogorets: per l’ex allenatore del Palermo potrebbe così arrivare l’occasione di tornare in pista dopo l’ultima parentesi vissuta in Serie B con il Bari.