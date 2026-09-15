Ascoli, Venuti in prova: il terzino si allena con la squadra di Tomei

Lorenzo Venuti potrebbe ripartire dall’Ascoli. Il terzino classe 1995 è attualmente svincolato dopo la fine del contratto con la Sampdoria e rappresenta un’opportunità a costo zero per il club bianconero.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Venuti si sta allenando in questi giorni con la squadra di Tomei. Al momento, però, non è stato raggiunto alcun accordo: il giocatore è in prova e l’Ascoli sta valutando la possibilità di tesserarlo.





Per il terzino, ex Fiorentina e reduce da una stagione complicata, potrebbe essere una preziosa occasione per tornare in campo dopo la rottura del legamento crociato