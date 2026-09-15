Palermo-Padova, cresce l’esodo biancoscudato: già 300 biglietti venduti per il settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Continua a crescere la presenza dei tifosi del Padova in vista della trasferta di sabato contro il Palermo. Sono infatti 300 i biglietti già acquistati in prevendita dai sostenitori biancoscudati per assistere alla sfida del Renzo Barbera.

Il dato è in aumento rispetto alle oltre 200 presenze registrate nelle scorse ore e conferma l’interesse della tifoseria veneta per uno degli appuntamenti più attesi di questo inizio di campionato.


La prevendita resta aperta e il numero è quindi destinato ad aggiornarsi ulteriormente nei prossimi giorni. I sostenitori del Padova avranno tempo fino alle 19 di venerdì 18 settembre, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili, per acquistare il tagliando del settore ospiti.

Palermo-Padova si giocherà sabato 19 settembre alle ore 15 al Renzo Barbera. Sugli spalti ci sarà anche il clima particolare legato allo storico gemellaggio tra le due tifoserie.

A diversi giorni dall’apertura della vendita, dunque, il primo dato significativo è già arrivato: quota 300 è stata raggiunta e adesso si attende di conoscere quale sarà il numero definitivo dei tifosi biancoscudati presenti a Palermo.

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