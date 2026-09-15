Palermo, allenamento pomeridiano a Torretta in vista del Padova: il report
Allenamento pomeridiano oggi a Torretta per il Palermo di Filippo Inzaghi, reduce dall’impegno contro l’Avellino. I calciatori maggiormente impiegati nella gara hanno svolto un lavoro aerobico, dedicato al recupero delle energie dopo la sfida disputata.
Il resto del gruppo, invece, è sceso in campo per un test in famiglia contro la formazione Primavera. Un’occasione utile per mantenere alto il ritmo e permettere a tutti i giocatori di mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni.
La squadra rosanero prosegue così la preparazione sotto la guida di Inzaghi, con il lavoro a Torretta che entra nel vivo in vista del prossimo match contro il Padova.