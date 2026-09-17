Europa League, la Juventus cala il pokerissimo al Nec: vincono anche Crystal Palace e Besiktas. I risultati finali

Tanti gol ed emozioni nei match della serata di Europa League. Porta a casa i tre punti la Juventus che, con una grande prestazione, batte per 5-0 gli olandesi del Nijmegen, conquistando la prima vittoria stagionale in Europa. Per i bianconeri a sbloccare il risultato è Nico Gonzalez, firmando la sua seconda rete stagionale. A segno nel primo tempo anche Alajbegovic e Woltemande, mentre chiudono nella ripresa l’incontro i gol di Celik e Kolo Muani. Ampio successo anche per gli inglesi del Crystal Palace, che si impongono per 4-0 contro il Lech: decidono la gara le reti di Pino, Richards, Larsen e Nketiah. Vincono anche Besiktas, Bournemouth e Union Saint Gillois. Di seguito i risultati finali:

Besiktas-Marsiglia 4-1 (15′ Fakili; 29′ Abdallah; 56′ Cerny; 59′ Murillo; 81′ Poku)





Celtic-Ferencvaros 1-3 (20′ Dele; 44′ Baur; 45+1′ Zachariassen; 47′ Arzani)

Crystal Palace-Lech 4-0 (10′ Pino; 27′ Richards; 34′ Larsen; 89′ Nketiah)

Juventus-Nijmegen 5-0 (9′ Gonzalez; Alajbegovic; 35′ Woltemade; 75′ Celik; 82′ Kolo Muani)

Lillestrom-Torrenese 1-2 (23′ Alfaro; 49′ Pozzo; 79′ Olsen)

Plzen-Royale Union SG 0-3 (17′ Mofokeng; 43′ Biondic; 59′ Kricfalusi)

Real Sociedad-Bournemouth 1-2 (11′ Kluivert; 20′ Rayan; 58′ Gomez)