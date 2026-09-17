Venezia, si pensa a D’Aversa per sostituire Stroppa

Potrebbe esserci un cambio in panchina all’orizzonte per il Venezia. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Roberto D’Aversa sarebbe tra i nomi valutati dalla società nel caso di un eventuale esonero di Giovanni Stroppa.

La posizione dell’attuale tecnico è infatti sotto osservazione dopo un avvio di campionato complicato: il Venezia ha perso tutte e quattro le gare disputate in Serie A, restando a quota zero punti.





Al momento, comunque, non è stata presa alcuna decisione definitiva sul futuro di Stroppa. D’Aversa rappresenterebbe una delle opzioni prese in considerazione dal club qualora si rendesse necessario intervenire sulla guida tecnica.